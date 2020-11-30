「爸爸死於新冠肺炎」兒含淚火化　燒完2天「復活」搭救護車回家

記者黃翊婷／綜合報導

印度西孟加拉邦（West Bengal）75歲老翁班迪歐帕德亞伊因為確診新冠肺炎住院，過沒幾天家屬接獲醫院通知，得知老翁已經病逝，難過舉辦葬禮並將遺體火化。沒想到2天之後，班迪歐帕德亞伊居然「病癒返家」，這才揭穿這起烏龍事件。

▲班迪歐帕德亞伊的家人火化完才被通知燒錯人。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關）

根據《新印度快報》報導，班迪歐帕德亞伊（Shibdas Bandyopadhyay）因為被檢測出罹患新冠肺炎，本月11日住進位於巴拉瑟德（Barasat）的某間醫院，但僅僅經過2天，家屬就接獲醫院通知，告知老翁已經因病去世。

班迪歐帕德亞伊的家屬聽聞這個消息都很難過，從醫院接回放在屍袋裡的遺體之後，含淚舉辦葬禮並火化，沒想到火化完2天，他們又被告知老翁其實沒有死，而且已經康復，院方還安排一輛救護車要將人送回來。

▲印度新冠肺炎疫情仍很嚴峻。（圖／路透）

班迪歐帕德亞伊的兒子傻眼直說，大家聽到這個消息都很驚訝，雖然很高興父親戰勝病魔並康復歸來，「但我們不知道葬禮那天到底火化了誰」，因為遺體被放在袋子裡，看不到臉，加上出於對醫院的信任，當時也沒有多加懷疑，哪知道竟然鬧出大烏龍。

當地衛生部門官員則表示，被搞錯的是一名同樣罹患新冠肺炎的病患，此人是在11月13日病逝，至於醫院出包的原因以及詳細過程，目前相關單位已經組成4人小組著手進行調查。