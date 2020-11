誇張媽為了和男友甜蜜約會　32.8度高溫把3歲女兒鎖車上悶死！

▲女子把女兒鎖在車上導致活活悶死。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

澳洲昆士蘭37歲女子布萊克(Laura Black)為了與男友約會,竟然大熱天把3歲女兒雷利(Rylee Rose Black)單獨留在溫度高達32.8度車上,導致對方後來被活活熱死,日前與男友均因為過失殺人罪遭到指控。

警方表示,居住在湯斯維爾(Townsville)的布萊克27日前去29歲男友希爾(Aaron Hill)家約會時,為了享受2人世界竟把3歲女兒鎖在汽車上,直到下午3時30分她前去開車要去學校接其他孩子時,才發被遺忘在車上的對方已經身亡。

警方調查發現,布萊克與希爾已經交往約2個多月,目前還在調查她的犯案動機,不過初步已排除有受到酒精或是藥物影響,女童的兄弟姊妹則暫時交由生父照顧,本案預計12月14日開庭審理。

