女生宿舍2屍血案！　大一男「殺死大三女友」後跳樓

▲男大生潛入女友宿舍，殺死對方後跳樓。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省眉山市當地警方29日發佈通報指出，四川大學錦江學院內發生2人死亡的命案。當地派出所警員透露，2名死者疑似都是學生。30日，官方再次通報，死者雙方是男女朋友關係，男方從山東到四川，混入宿舍殺害女方後跳樓自殺。

四川眉山市公安局彭山區公安分局發佈，稱位於該區境內的四川大學錦江學院有2人死亡，該局正在開展調查工作。警方通報，11月29日15時22分，彭山區公安分局110指揮中心接到報警，稱錦江學院2人死亡。接警後，公安等部門立即趕赴現場開展調查工作。

另據《西安商報旋渦視頻》報導，據當地派出所警員稱，2名死者疑似都是學生。錦江學院工作人員表示，該事涉及刑事案件，已交由警方處理。

11月30日，眉山市公安局彭山區分局官方微博通報，11月29日，錦江學院發生一起刑事案件。經公安機關初步偵查，受害人李女（錦江學院大三學生，四川渠縣人）與犯罪嫌疑人馬男（山東某學院大一學生，山東單縣人）是男女朋友關係。

通報顯示，案發前日馬男從山東到四川，當日混入學院，趁宿管員不備竄至女方宿舍，與李女因感情問題發生爭執，從宿舍內尋得長約12公分的家用尖頭剪刀，將受害人殺害後跳樓自殺身亡。

目前，該案正在進一步偵查中，相關情況公安機關將及時通報。

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