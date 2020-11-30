疫苗試驗爆嚴重症狀…索賠近2000萬　印度藥廠急撇清「絕對無關」

▲製藥企業「印度血清研究所」（SII）參與研究新冠疫苗，卻傳出有受試者出線不良反應。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

一名印度醫學研究理事會（ICMR）的高級官員29日表示，日前收到參與阿斯利康新冠疫苗人體試驗的民眾投訴，據稱施打疫苗後出現不良反應，目前機構正在協助進行調查，但不會因此停止試驗。對此，跨國製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）並未向記者作出回應。

根據路透社報導，印度一名40歲男性受試者日前投訴，自己在接受印度製藥企業「印度血清研究所」（Serum Institute of India, SII）與阿斯利康藥廠合作進行的疫苗人體試驗後，出現「神經、心理上」的嚴重症狀。參與此次新冠疫苗試驗的ICMR流行傳染病官員潘達（Samiran Panda）向路透社表示，「目前尚未出現造成憂慮的直接性原因。」

潘達指出，但這並不代表ICMR不會進行長期評估，它仍然持續進行中，「我們已察覺到這件事。」律師事務所N.G.R. Prasad & R. Rajaram Advocates將這名未透露姓名的志願受試者的投訴發給了ICMR、SII製藥、阿斯利康與印度藥品監管單位，且受試者要求5000萬盧比（約新台幣1930萬元）的賠償金，以及暫停疫苗的測試、生產與銷售。

報導稱，對此，SII製藥表示，對這位受試者的病情予以同情，但這絕對跟新冠疫苗的試驗沒有任何關係，「醫療小組特別告知這名志願者，他所患的併發症與接受疫苗的施打無關。」另外，負責藥品與疫苗審核批准的印度藥品管制總局（Drugs Controller General of India）周末無法立即對此發表評論，阿斯利康也未回應記者的置評請求。

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