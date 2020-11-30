親姊妹惡作劇害死！5歲男童「被關門」卡縫隙　下一秒電梯夾殺墜樓

▲男童被卡在電梯、走道之間的縫隙。（圖／翻攝自YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

孩子開玩笑卻意外鬧出人命。印度孟買28日發生一起電梯殺人事故，一名5歲男童在公寓電梯內與姊妹打鬧，姊妹2人離開電梯後，惡作劇故意反鎖木門，導致他受困在電梯門與走道的空隙中，不料下一秒電梯開始繼續往上升，讓他的頭部瞬間被壓在牆壁摩擦，接著被擠出「空隙」從4樓墜落身亡。

根據《印度電視新聞台》報導，5歲男童與家人居住在孟買貧民窟達拉維（Dharavi），28日中午與2名姊妹在公寓電梯追打嬉鬧，期間還按下除了4樓住家外的其他樓層，當電梯抵達4樓後，姊妹2人先行離開電梯，下一秒卻反身把木門關上，導致他受困在電梯門與走道的空隙中。

影片中可以看見，男童因為最後一個走出電梯，就回頭要把鐵制拉門關上，不料姊妹2人卻調皮地關上通報木門，造成他把鐵制拉門關上後，只能尷尬的卡在電梯、走道銜接處的狹窄空隙，當電梯開始持續往上升，儘管他一度用手推擠抵抗，最後仍被從空隙中擠下，墜落大約4樓重摔身亡。

男童的母親回到家後，發現一直找不到人，出門尋找後先在電梯上發現血跡，進一步追查才發現兒子受困在電梯井底，頭部重創躺臥在血泊中一動也不動。救難人員獲報後趕到後將男童救出，可惜男童早已經沒有了生命跡象，送醫後仍宣告不治。

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