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他脫光光想硬上24歲繼女…被妻撞見！怒把4歲童拋窗外　自己也跳樓

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▲大樓（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲馬來西亞一名男子性侵繼女未遂，竟憤而將4歲繼孫丟出窗外，接著自己也跳樓。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞吉隆坡29日發生一起可怕案件。一名奈及利亞籍的42歲非裔男子全身脫光，試圖性侵在客廳睡覺的24歲繼女，被妻子撞見阻止後，竟憤而痛毆家人。他將年僅4歲的繼孫抓起來暴打並丟下4層樓高的窗戶，自己也緊接著一躍而下，雙雙倒臥在公寓1樓的停車場。不幸的是，年幼孩童當場死亡。

綜合大馬媒體報導，吉隆坡刑事調查主任聶羅斯說明案情指出，嫌犯上午7時左右性侵未遂，竟「惱羞成怒，與太太發生肢體衝突，還將怒氣發洩在其他人身上」，除了虐打全家年紀最小的繼孫以外，還把49歲妻子毆傷，甚至將8歲親生兒子的頭按入水桶裡，差點導致該童溺斃。

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（取自圖／123RF）

▲24歲女子在客廳睡覺，竟差點遭繼父性侵。（示意圖／取自123RF）

嫌犯妻兒都被嚇壞了，好不容易脫逃後，立刻躲到鄰居家，通報警方。嫌犯卻被此舉進一步激怒，一手扛起奄奄一息的繼孫，從主臥室窗戶拋出，接著自己也一躍而下。

刑事調查主任聶羅斯透露，跳樓負傷的嫌犯與妻兒目前都在醫院內接受治療。警方正在嚴密監控該男，並等待法醫驗屍報告，釐清4歲死者是被打死後拋出，或者被丟下高樓後重摔死亡。

嫌犯與妻子育有一子，而女方帶著與前夫生下的4名女兒，以及其中一女的年幼兒子一起生活，8人同住在一間公寓內，未料如今發生悲劇。

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