原來要傳給他！貴妃「露毛照」真相反轉　外流意外曝泰王特殊愛好

▲泰國貴妃詩妮娜最近有1443張「露毛照」外流。（圖／翻攝自Facebook／Pavin Chachavalpongpun）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國貴妃詩妮娜最近傳出有1443張穿著無袖連身裙的清涼「露毛照」外流，讓人懷疑，這可能是皇后蘇堤達（Queen Suthida）的陰謀。不過，外媒最近猜測，這也有可能是來自泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的「特殊愛好」，才要求詩妮娜不准刮腋毛。

綜合馬來西亞媒體《中國報》和網路媒體Hype報導，詩妮娜在這些被公開的照片中都故意擺出舉起手臂的姿勢，明顯是想要展示自己的沒刮掉的腋毛，再加上英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）分析，種種跡象表明，這些照片都是詩妮娜與泰王分享的自拍照，因此貴妃的腋毛很有可能是為了泰王而留。

《中國報》也指出，詩妮娜在自拍中的表現與她平常的端莊優雅截然不同，此前《洛杉磯時報》也曾分析，詩妮娜就是任由泰王擺佈的「芭比娃娃」，她的一言一行都被泰王所掌控，穿著喜好甚至是身體，都按泰王的要求照辦，因此貴妃「不刮腋毛」的舉動極有可能是泰王獨特的癖好與命令。

►泰貴妃1443張「露毛照」外流…王室宮鬥再出招！ 全是皇后的陰謀

聽Podcast掌握美選及國際局勢

MIT保養品牌「inside out旅行6件組」 帶一包就夠

