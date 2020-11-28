少女車禍亡…遺體慘遭「浪犬啃食」畫面曝光！家屬怒轟：院方亂丟





▲印度發生13歲少女遺體在醫院太平間遭浪犬啃食的事件。（示意圖／視覺中國）

記者吳美依／綜合外電報導

印度北方邦森珀爾（Sambhal）發生一起恐怖事件。一名13歲少女25日發生車禍，不幸喪生，遺體被送往醫院太平間，原應安放於冰櫃中，未料卻被隨意丟棄在某個角落的擔架床上，甚至遭到動物啃食。

畫面中，一隻黃色流浪狗僅用後腿站立，2隻前腳搭在擔架床上，把頭探進覆蓋遺體的白布之下啃食，畫面流出後，引發各界譁然。印度社會黨（Samajwadi Party）也轉發影片，呼籲採取「嚴格行動」，並向「心碎的家屬」表示哀悼。

《每日星報》、《新德里電視台》（NDTV）報導，死者家屬對此感到非常憤怒，少女的父親辛格（Charan Singh）指控，院方沒有盡到看管責任，女兒的「遺體被棄置大約1.5小時，這是院方的疏忽，沒有人在那裡看顧遺體」。

醫院院長凡爾瑪（Dr Sushil Verma）坦承，這是一起「非常嚴重」的事件，儘管他曾致信市府，希望解決「浪犬問題」，卻沒有顯著成效。

凡爾瑪提到，死者家屬辦理手續後，已經將遺體領回，不願驗屍。但是，他反駁辛格的說法，「他們（醫院職員）也許有那麼1分鐘的時間讓遺體無人看顧」，絕對不如對方所說的「1.5小時」那麼久。

凡爾瑪透露，院方成立調查委員會，目前已經針對一名清潔工與一名太平間管理員實施停職處分，並且要求急診室的值班醫師與藥劑師提供解釋。

●影片內容可能引起不適，請斟酌觀看。



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