川普下台前「再發貿易戰」！　美國對中製「吐司袋束條」加徵關稅

▲美國貝德福公司封條產品。（圖／翻攝www.bedford.com）

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

美國總統川普連任失利，但仍不忘對中國貿易戰，連常見的吐司袋封口金條這樣的小東西，都要對中國產品加徵關稅。

《英國廣播公司》（BBC）報導，這是美國商務部首次要動用關稅來降低人民幣匯率衝擊。美國指出，中國以不公平補貼，讓中製的封口金條對美製同類品享優勢，而人民幣值過低又讓中製的封口金條更廉價。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中說，「商務部會持續以法律工具，以積極對付他國過度貶低匯率及其他不公補貼，進一步確保美國企業與勞工能有公平競爭環境。」

向美國商務部訴願的是美國一家生產封口金條的貝德福（Bedford）公司，貝德福的封口金條全美各超市都很普遍，但貝德福今年初在部落格貼文裡聲稱，中製封口金條在市場上越來越多，「若非不公平競爭，斷無可能」。

美國這類進口封條的貿易總值甚微，去年約415萬美元，再前一年也不過680萬美元。但其實美國政府甚至沒有對進口封條做統計，前述的進口額數字都是貝德福所提出，供美國政府據以加徵關稅。

BBC指出，不過本案開了拿關稅來平衡匯率的罕見先例。美國今年初制訂新規，一旦美方認定貿易夥伴國刻意貶低本國貨幣，可據此向對方出口商品加徵關稅。

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