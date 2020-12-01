女兒疑遭性侵殺害！警拖4年逮0人　爸組團「臥底賣淫女」秒揪凶嫌

記者黃翊婷／綜合報導

來自澳洲的20歲女子沃倫2016年11月間和朋友參加志工活動，卻在非洲莫三比克共和國一處沙灘疑似遭人性侵殺害。父親保羅不滿警方調查毫無進展，乾脆自己花錢聘請性服務者潛入當地的犯罪集團，他日前聲稱，已經鎖定一名黑幫大哥涉有重嫌。

▲沃倫熱愛潛水。（圖／翻攝自Facebook／Elly Warren，下同）

根據《每日郵報》報導，沃倫（Elly Warren）4年前前往莫三比克參加志工活動，卻在某一個夜晚於海灘上遭人殺害，然而，對於死因，當地警方和澳洲外交部給出的答案卻完全不一樣，前者一口咬定她是吸毒過量致死，後者則表示她是遭人性侵殺害。

父親保羅（Paul Warren）為了找出真相，4年間兩度親自前往非洲調查，原本澳洲駐南非大使館的人員表明，願意幫忙翻譯一份長達8頁的葡萄牙語警方報告，經過2個月後卻突然反悔，他只好自行使用Google翻譯解讀，「我一直被告知要有耐心，等待的結果卻是一次又一次證實他們根本沒有任何作為，最終我不得不自己來。」

由於警方4年來根本沒有逮到任何嫌犯，保羅乾脆聘請德國籍的偵探自行調查，還說服性服務者當「臥底」，潛入當地某犯罪集團尋找嫌疑人，沒想到竟然真的找到一名黑幫大哥涉有重嫌，對方除了販賣古柯鹼以外，還經營一個賣淫集團，並且以搶劫遊客「聞名」，「我覺得我別無選擇，只能進行這項計畫，我們也在當地組織一個由性服務者構成的集團，透過接近黑幫了解他們的工作方式。」

▲保羅親赴非洲調查，想替女兒討回公道。

保羅聲稱，臥底的性服務者取得一段關鍵錄音，這名黑幫大哥到處吹噓自己的犯行，其中一名受害者是一名與女兒特徵相似的年輕女子，「我的女兒可能是遭到這些人搶劫，因為試圖抵抗而遭到殺害。」

不過，保羅自行找人臥底調查的事情曝光後，也有另一派人認為這個做法很不妥當，畢竟沃倫是澳洲公民，她在另一個國家遭到謀殺，澳洲政府不可能不給予幫助，而保羅現階段的所作所為不僅打亂調查步調，也可能會讓案件染上政治色彩，反而會讓案情變得更加複雜。

▼沃倫的個性十分活潑、外向。