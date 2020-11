恐怖畫面曝！他過馬路慘被「3車連環撞」噴飛輾斃　駕駛全肇逃

▲50歲的弗恩特斯(Jose Fuentes)遭3車連環撞死。(圖/翻攝Twitter@LAPDHQ)

記者吳美依/綜合外電報導

美國加州洛杉磯22日發生一起恐怖車禍。50歲的弗恩特斯(Jose Fuentes)穿越馬路時,被一輛往北行駛的摩托車撞飛,倒臥在地,未料幾秒鐘後竟又遭一輛白色轎車與一輛黑色轎車先後輾過,不幸死亡。令人不敢置信的是,3名駕駛全都肇事逃逸。

▲弗恩特斯倒臥在地,被第二輛車輾過。(圖/翻攝Twitter@LAPDHQ)



ABC等外媒報導,弗恩特斯晚間7時38分左右穿越馬路,卻慘遭到連環撞擊喪命。根據警方提供的2支監視器畫面,弗恩特斯倒地後,3名駕駛都逃之夭夭,也沒有路人提供幫助。摩托車騎士撞到人後也摔倒,但他起身後往回走近一看,發現鑄下大錯,竟立刻逃離現場。

警探莫雷諾(Ryan Moreno)在記者會上表示,摩托車騎士也許可以停下來維護交通,「甚至阻止第二、第三次車禍,但他選擇騎上摩托車,逃離現場」。他直言,「弗恩特斯先生倒在那裡時,沒有人停下來幫助他」。

洛杉磯警局正在全力追捕3名肇事者,已將事發畫面分享到社群媒體,呼籲知悉線索的民眾提供資訊,協助偵破此案。

WARNING: Graphic Video



11/22 @ approx 7:38pm—A pedestrian crossing the street near Central Ave and 78th St was struck by a motorcycle, then by second vehicle, and the a third vehicle. All three motorists fled the scene.



Any info call @LAPDSouthTraff Detectives—323-421-2500 pic.twitter.com/YPu6jMBSn8