白牆上「長腳小黑點」噴發亂竄！她掀畫框驚見「巨型獵人蛛」嚇傻

▲澳洲TikTok用戶@jordiistaheyeff家中發現大量獵人蛛。（圖／翻攝TikTok@jordiistaheyeff）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲TikTok用戶@jordiistaheyeff觀察到，家中某一幅畫背後不斷竄出大量的「長腳小黑點」，好奇掀開一探究竟，才發現一隻巨大的獵人蛛（huntsman spider）帶著孩子藏在這裡。她將影片分享出去，並打趣表示，這景象「只有在澳洲才看得到」。

影片中，鏡頭對準廚房桌面，接著往上移動，只見潔白牆上爬滿「小黑點」，掀開畫框一看，露出一隻巨大獵人蛛與更多迷你小蜘蛛。

影片上傳短短2天已經累積超過20萬次觀看，許多人都被嚇壞，紛紛留言，「我真的會死掉」、「簡直就是惡夢」、「我一開始還以為是蒼蠅」。一名加拿大網友PO出國旗emoji表示，「這就是為什麼我住在一個空氣冰到臉會痛的地方」，其他人也忍不住佩服@jordiistaheyeff伸手掀開畫框的勇氣。

其他網友卻非常喜歡這段畫面，形容這是「一個快樂媽咪帶著牠的可愛寶寶們」。一些澳洲民眾自我調侃，「歡迎來到澳洲，這是一個從來不會把畫拿下來的地方」，但也有人直言，@jordiistaheyeff家中的情況特別誇張。

綜合外媒報導，獵人蛛分布在澳洲各地，有時會藏匿在住家或汽車中，外表也許讓某些人感到害怕，但實際上是無害的。澳洲博物館（Australian Museum）表示，「如同大多數蜘蛛一樣，獵人蛛也有毒液，可能引發一些不適反應，但牠們不太願意咬人，通常都會試圖逃跑而非攻擊，並在住家中扮演控制害蟲數量的有用角色」。



聽Podcast掌握美選及國際局勢

獨家販售下殺2折！日本ASHIYA「白皙無瑕精華」

