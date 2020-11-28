巨肌猛男熱戀「情趣娃娃」！　婚禮上熱吻共舞：她有溫柔靈魂

▲哈薩克的健美肌肉男托洛奇科（Yuri Tolochko）瘋狂愛上情趣娃娃「瑪戈」（Margo）。（圖／翻攝Instagram帳號yurii_tolochko）

記者吳美依／編譯

哈薩克的健美肌肉男托洛奇科（Yuri Tolochko）瘋狂愛上情趣娃娃「瑪戈」（Margo），在感情萌芽的第18個月舉辦結婚典禮。他身穿帥氣西裝、打著領帶，把婚戒溫柔套到新娘手上，熱烈親吻美麗伴侶，並摟著對方翩翩起舞，臉上洋溢幸福笑容，「這件事成真了，故事未完待續」。

▲托洛奇科在婚禮上親吻瑪戈。（圖／翻攝Instagram帳號yurii_tolochko）



托洛奇科接受《每日星報》採訪時，回憶起2人初次見面的故事。他在一間夜店內，把瑪戈從「不必要的關注」中解救出來後，雙方立刻陷入熱戀，如今社群媒體上滿滿都是放閃照，包括一起健身、入浴泡澡或到海灘度假，也時常出現「理想關係」、「真愛」與「幸福老婆、幸福生活」等主題標籤。

▲托洛奇科自稱與瑪戈完全相愛。（圖／翻攝Instagram帳號yurii_tolochko）

托洛奇科不完全滿意伴侶的長相，曾經為此到診所預約整型手術，「我向大家展示她的照片時，招致很多批評，她開始變得複雜起來，所以我們決定接受整形手術」。他坦言，妻子在那段時間「改變很多」，「一開始很難接受，但我之後就習慣了」。

托洛奇科談到這一段非典型關係時表示，「我們的故事比性愛本身更能夠讓我興奮」。他同時也是皮繩愉虐（BDSM）愛好者，而「瑪戈可以做到其他人無法做到的事」。

▲托洛奇科自稱「性感的瘋子」，與妻子瑪戈完全相愛。（圖／翻攝Instagram帳號yurii_tolochko）

托洛奇科去年12月鼓起勇氣求婚，婚禮卻先後因疫情與受傷事件延後。他10月31日在阿拉木圖（Almaty）參加一場跨性別遊行，因為一身女性化裝扮而被痛毆，導致腦震盪、鼻子骨折。

托洛奇科自我認同為泛性戀者，可以愛上「一個人物角色、一個形象、一個靈魂或一個人類」，「我喜歡性本身的過程，性別與性取向在這裡不是特別重要」。他自稱是「性感的瘋子」，與妻子完全相愛，還形容瑪戈擁有「非常火熱的性格」，「她滿口髒話，但內心卻有著溫柔的靈魂」。

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