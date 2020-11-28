伊朗核武之父「暗殺現場」畫面曝！機關槍狂掃射　車內染一片血紅

▲伊朗核武科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）遭到暗殺，馬路上出現大片鮮血 。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

伊朗國防部27日證實，首席核子科學家、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高官法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）在首都德黑蘭達附近遭到暗殺，送醫不治身亡，遇襲現場畫面在社群媒體上流傳。

BBC、《紐約時報》和《華盛頓郵報》報導，法克里薩德的座車行經馬萬德郡（Damavand County）阿布薩市（Absard）時，前方一輛卡車突然引爆汽車炸彈，擋住其去路。至少6名槍手乘著另外一輛汽車立刻衝到現場，拿出機關槍，瞄準科學家瘋狂掃射。

根據現場畫面，遇襲座車滿是彈孔，爆炸殘骸散落一地，馬路上出現大灘血跡。推特上流傳的影片顯示，法克里薩德中彈後坐在位置上，看起來意識恍惚、瀕臨死亡，身旁的人與司機滿身鮮血，頭部低垂或傾斜，車內被染上一大片鮮紅。

▲在暗殺現場，汽車爆炸殘骸沿路散落，還有激烈交火的痕跡。（圖／路透）

伊朗國防部表示，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高官、國防部研發與創新組織負責人法克里薩德的座車遭到「武裝恐怖分子」襲擊，儘管保鑣和槍手激烈交火，他卻已身受重傷，「不幸的是，醫療團隊搶救無效，他在幾分鐘前過世了」。

伊朗外交部長札里夫（Mohammad Javad Zarif）在推特上表示，「恐怖分子今天謀殺了一名傑出的伊朗科學家。這種懦弱，加上以色列涉入的重大跡象，顯示出兇手迫切渴望煽動戰爭」。他呼籲，國際社會應「譴責這種國家恐怖行動」。

▲西方國家情報界指出，法克里薩德是伊朗核武計畫的幕後負責人。（圖／路透）



伊斯蘭革命衛隊也誓言復仇。少將薩拉米（Maj Gen Hossein Salami）認為，此舉是「國際霸權」的「公然侵犯」，目的就是為了「避免我們獲得現代科學」。

西方國家情報機構認為，法克里薩德是伊朗秘密核武計畫的幕後負責人，擁有極大權力。一名西方國家的外交官2014年就曾向《路透社》透露，「如果伊朗真的選擇將濃縮鈾當成武器，法克里薩德將成為伊朗炸彈之父」。

以色列2018年獲得的一份秘密文件也指出，法克里薩德領導一項核武製造計畫。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於同年4月一場演說中也特別指出，此人就是伊朗核武計畫首席科學家，呼籲民眾「記住這個名字」。

伊朗2015年和6個世界大國達成核武協議，限縮濃縮鈾產量，但自從美國2018年退出後，持續刻意違反規定，並堅稱發展核武完全是為了和平目的，但仍引發外界擔憂。

據悉，美國五角大廈與以色列目前都尚未回應此案。

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