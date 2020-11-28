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雲林農作學旅！70名企業家聯合同學會　體驗一日農作到推廣轉型

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▲透過在地農民解說及操作農機具，實際下田耕種馬鈴薯、採收絲瓜、割稻人工脫穀等體驗農作活動，讓稻田文化與人、食物、土地之間有美好關係連結。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲透過在地農民解說及操作農機具，實際下田耕種馬鈴薯、採收絲瓜、割稻人工脫穀等體驗農作活動，讓稻田文化與人、食物、土地之間有美好關係連結。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「雲林農作學旅」活動，由雲林縣斗南鎮農會與CEO學院合作特別企畫，邀請近70位台灣具影響力的企業家，知名產業、上市櫃公司之企業主、企業接班人及專業經理人，今（28）日南下雲林縣體驗一日農作，從稻田餐桌、農作體驗、雲林咖啡推廣，一直到農業轉型座談，以促進雲林觀光發展及提升農業經濟效益。

雲林縣斗南鎮農會近年推動友善耕作與食農教育，希望能夠讓更多人重視在地物產，飲食除了追求美味、注重安全、均衡外，更要兼顧環境永續。不同季節與區域特性種植農作物，發展出越光米、絲瓜、馬鈴薯、竹筍等多樣特色農特產，雲林縣為台灣農業大縣，更是台灣的重要糧倉，現今農業技術進步，糧食的供給十分充裕，當今更重視的是食的安全，而且要吃出文化。

▲透過在地農民解說及操作農機具，實際下田耕種馬鈴薯、採收絲瓜、割稻人工脫穀等體驗農作活動，讓稻田文化與人、食物、土地之間有美好關係連結。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林農作學旅」活動，由雲林縣斗南鎮農會與CEO學院合作特別企畫，邀請近70位台灣具影響力的企業家，南下雲林縣體驗一日農作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

參與體驗的學員提到，多年前曾來過雲林，但這次的體驗讓我感受到許多的不一樣，特別的是，年輕人變多了，讓我們看見雲林的「農」正在多樣化、年輕化發展中，驚人的成長讓我們看見不一樣的農業。

斗南鎮農會說明，稻田餐桌文化是結合雲林縣日常生活飲食習慣，食材採用在地特色農產品有斗南越光米、絲瓜、竹筍、法國Sasso雞、台灣本土牛肉……等10道料理，讓吃飯不只是單純的一餐，更是一場味覺文化饗宴。餐後更透過在地農民解說及操作農機具，實際下田耕種馬鈴薯、採收絲瓜、割稻人工脫穀等體驗農作活動，讓稻田文化與人、食物、土地之間有美好關係連結。

斗南鎮農會從源頭-產地做起把關，產銷履歷讓國人安心選購雲林農產品，透過農會把關、政府管理及民間參與三大力量，完善從農場到餐桌之管理體系，邁向信任食安消費環境，提高農產品競爭力、提升農業經濟價值。

▲透過在地農民解說及操作農機具，實際下田耕種馬鈴薯、採收絲瓜、割稻人工脫穀等體驗農作活動，讓稻田文化與人、食物、土地之間有美好關係連結。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲透過在地農民解說及操作農機具，實際下田耕種馬鈴薯、採收絲瓜、割稻人工脫穀等體驗農作活動，讓稻田文化與人、食物、土地之間有美好關係連結。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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