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雲林空氣品質科技執法　推出APP監測透明化讓民眾線上掌握

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▲環境品質監督小組」整合跨局處能量與資源聯合稽查，主動出擊，透過科技執法，結合社區聯防。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環境品質監督小組」整合跨局處能量與資源聯合稽查，主動出擊，透過科技執法，結合社區聯防。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府成立「環境品質監督小組」，透過空氣品質微型感測器、移動式空氣品質緊急應變車、智慧型AI水質感測器、異味官能測定室等全方位科技執法，並推出雲林專屬「環境資訊整合APP」上線，讓偵測數據透明化，臭味來源無所遁形，更讓民眾能即時掌握監測數據。

雲林縣為農業大縣，舉凡農田焚燒稻梗、花生藤及畜牧臭味等空氣污染，及工業區排水廢氣等，一直以來都是民眾與執法單位頭疼的問題，每年10月至隔年3月，正是東北季風盛行和大氣擴散條件不佳的季節，以致空氣品質不良日提升，民眾紛紛反映空氣品質不佳。

▲環境品質監督小組」整合跨局處能量與資源聯合稽查，主動出擊，透過科技執法，結合社區聯防。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣並推出雲林專屬「環境資訊整合APP」上線，讓偵測數據透明化，臭味來源無所遁形，更讓民眾能即時掌握監測數據。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「環境品質監督小組」不定期、無預警聯合稽查，並受理24小時0800-556-003檢舉立即出動處理，且透過學者專家輔導改善，違法裁罰與輔導改善並重。為了讓民眾即時掌握空氣品質監測相關訊息，「雲林縣環境資訊整合APP」，將縣內空氣品質、離島工業區、資源回收站、環保資訊等主題，建置即時互動、即時訊息、即時顯示的功能，運用智慧科技共同守護環境。

本月12日、19日及23日共聯合稽查工廠、堆肥場及2處養豬場，其中，13家斗南工廠稽查，針對廢氣及廢水排放等查核及採樣檢驗。對於斗六1處養豬場疑似飄散異味及水污染問題，連續稽查69次、開罰2次，19日突擊檢查後將輔導轉型。23日突擊檢查養豬場，採樣水質送驗待結果出爐依法辦理，但是對違反廢棄物清理法的部分當場告發裁罰。

雲林縣環保局代理局長黃富義表示，「環境品質監督小組」整合跨局處能量與資源聯合稽查，主動出擊，透過科技執法，結合社區聯防。民眾加入雲林專屬的「環境資訊整合APP」可獲贈回饋，用行動電話或參加宣導活動可獲1000點序號存入環保集點即可使用，預計新台幣10萬元環保集點，送完為止。

▲環境品質監督小組」整合跨局處能量與資源聯合稽查，主動出擊，透過科技執法，結合社區聯防。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環境品質監督小組」整合跨局處能量與資源聯合稽查，主動出擊，透過科技執法，結合社區聯防。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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