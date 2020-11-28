雲林莿桐國小慶百年！憶學童國際路甘酸甜...企業資源支持提升

▲雲林莿桐國小慶百年，上銀科技董事長卓文恒親臨祝賀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

英語教育是漫長的學習過程，但在這百年小學「莿桐國小」的學童們，正在蛻變成長與國際接軌中。上銀科技教育基金會開設英文補救課程，與校內的英文老師討論，提供對於有英文加強需求的學生免費參加，今（28）日是莿桐國小百年校慶，上銀科技幫助學校已逾千萬，將持續支持向下一個百年邁進。

莿桐國小每位學生在每學期都會遇見不同的外籍老師，從一年級初見外籍老師的緊張，到後來下課喜歡牽著外籍老師的手。二年級喜歡故意跟外籍老師搗蛋，老師也配合演出，逗得全班哈哈笑。三年級下課主動到教室找外籍老師玩，一直到六年級可活用所學與外籍教師對答、以及同儕間使用英文鬥嘴，課堂上本來對英文學習意願低落的學生，到後來會拉著跟課的助理說:「老師，快教我」。

上銀科技教育基金會支持莿桐國小教育方針，針對當地學生的需求，開設英文補救課程，與校內的英文老師討論，選定學生名單，提供對於有英文加強需求的學生免費參加，這些學生多來自單親、隔代教養或是外配子女的家庭，家庭往往無法提供足夠的資源。

莿桐國小表示，這樣的過程，背後經過無數人的努力及付出，剛開始本請來英語補習班，但因城鄉差距，補習班無法設點，而改委由與大學合作來辦理，前五年走的跌跌撞撞，成效不佳，原本要停辦，最後還是上銀科技總裁卓永財大力支持，藉由自身故事拍攝而成動畫-牛背上的風景，舉辦電影放映會與座談會。

由上銀科技教育基金會團隊與國立虎尾科技大學應用外語執行團隊，與莿桐國小全體老師及家長座談，針對為何要辦理英語教學的起心動念，課程規劃、並傾聽莿桐國小老師及家長的心聲，一起面對面溝通，經過不斷修正才有這樣的成果，看著學童的進步及課堂中認真上課，開心的笑顏，大家都願意為教育、為愛再多走好幾哩路。

今日莿桐國小百年校慶，上銀科技董事長卓文恒親臨祝賀表示，上銀科技均會在工廠所在地與當地社區共好，善盡企業社會責任，自2011年開始累積至今已捐贈1400多萬元，感到欣慰的是這些投入已有一些初步成果，非常感謝虎尾科技大學的應用外語中心團隊的全力投入，因為大家的努力，才能看到莿桐國小同學英語能力與閱讀能力的進步。

▲莿桐國小學童下課時間與外師互動熱絡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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