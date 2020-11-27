故宮擬改降三級機關隸屬文化部　李永得：沒有降格問題

▲故宮博物院。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

國立故宮博物院目前隸屬行政院中央二級機關，不過外傳行政院積極推動組織改造，擬將故宮改屬文化部，成為底下的三級機關。對此，文化部長李永得27日表示，故宮沒有降格問題，法國羅浮宮也是由文化部統籌協調。

行政院推動組織改造案已有初擬版本，外傳原隸屬行政院中央二級機關的國立故宮博物院，未來可能改隸屬於文化部成為三級機關，行政院24日時曾表示，組改案正在討論中。

行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告，並備質詢。李永得會前受訪時表示，故宮博物院沒有降格的問題，故宮是世界前十大博物館，就是因為館藏與策展能力所累積的，與隸屬高低沒直接太大的關係。

李永得也舉例，法國羅浮宮也是國家博物館，就是由文化部進行統籌協調，博物館可能會牽涉到一些政策，而國家也會有一個統一的博物館政策，這也許對故宮會更好。

李永得指出，針對故宮是否改為隸屬文化部，他個人秉持開放的態度，就讓大家來討論，降格不能用傳統的行政層級去討論，這是古老的封建思想，並再度強調故宮在國際上的地位，是因為館藏、策展能力、以及行銷管理能力。

對此，故宮日前發表聲明表示，故宮是否因行政院組織改造案改隸屬文化部，目前組改案正在討論中，後續故宮會配合行政院組織改造政策方向，研議後續法案內容，配合做相關調整。文化部也說，目前組改案仍在討論中，後續文化部將配合行政院政策方向做相關調整。

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