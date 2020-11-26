政院公布萊豬叩關5大措施　時力黨團提7點回應

▲時代力量黨團召開「就現行邊境管理查驗含萊豬肉，衛福部未依食安法規定裁罰進口廠商一事提出質疑」記者會。（圖／時代力量黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

政府明年元旦起將開放萊豬進口，行政院會26日提出赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等5項機制。對此，時代力量立法院黨團26日下午提出7點回應，要求行政機關應在邊境查驗查到萊克多巴胺殘留量超過容許值時，就依照《食品安全衛生管理法》第44條開罰。

衛福部26日上午於行政院會報告「進口豬肉之全方位管理措施」，並提出赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等5項機制，未曾進口來台的肉品廠要經查廠才能進口，豬肉貨號也將比照牛肉，從現行22項新增到67項。

對此，時代力量黨團26日下午表示，如果查廠只是去參訪，並無法達成預期的政策效果，如果原本可進口的廠商，不需查廠就能從進口無萊劑殘留的豬改成進口有含萊克多巴胺的豬，則失去查廠的意義，應該還是有新進口含萊克多巴胺豬之廠商，均須經查廠方可進口，才符合查廠政策的意旨。

▲行政院會26日記者會。（圖／記者陳家祥攝）



時代力量黨團指出，目前無法確定行政院所言，進口豬肉一律逐批查驗的作法會維持多久，仍有待行政院進一步對外釐清。如果實際上仍只有前五批才會逐批查驗，那仍無法真正有效落實查驗，因為廠商其實很容易規避，因此時力主張應該除了前五批逐批查驗之外，往後也應維持一定水平之查驗比例，並得進行突襲性專案查驗，才比較能保障國人食安。

時代力量黨團主張，政府應就不同部位、器官增加不同的進口貨號列管，時力樂見行政院願意採納這樣加強源頭管理的政策建議，但仍認為可考量進一步區分有含萊劑與無萊劑的貨號，以利管理統計。

時代力量黨團認為，只標產地是不夠的，且多數進口美豬可能不含萊劑，消費者想知道的是進口美豬有無含萊劑，還是希望除產地國外，也還是應在產品上標示有無含萊劑，讓人民有真正的選擇權。

時代力量黨團表示，若不修《學校衛生法》，將現行優先使用改成一律使用，恐怕會無法強制學校和團膳業者遵循，因此希望以時代力量黨團版本通過修法，強化保障。

時代力量黨團指出，不含萊劑應該還是比含萊劑豬肉安全，特別是在國人膳食習慣又多會食用豬內臟的情況下，應該禁止含萊劑豬內臟進口。

時代力量黨團認為，如果目前行政機關仍堅持邊境查驗查到違法超標的肉，也不依《食品安全衛生管理法》第44條開罰，只會退運或銷毀，恐怕無法在源頭有效管理，而讓含萊劑豬肉容易混入國內市場，因此仍要求行政機關應在邊境查驗查到萊克多巴胺殘留量超過容許值時，就依《食品安全衛生管理法》第44條開罰。

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