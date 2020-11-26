政院公布5措施把關美豬　民眾黨批做半套

▲衛福部26日在政院會上提出進口豬肉全方面管理措施。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院26日召開例行院會，宣布未來將啟動全方位進口豬肉管控措施，有「赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查」等5項措施。對此，民眾黨立院黨團批評，無法接受政院這種「做半套」的施政方式，直到現在，政府仍不願明確回應國人的訴求。

民眾黨團指出，蔡英文總統25日表示，台灣是一個自由市場，開放美豬美牛，不是要求國人一定要食用；民眾黨團強調，國人想要知道的是進口豬肉是否含有萊劑，不是只有標示產地，而新增貨號應比照基改食品的方式來作業，針對含萊劑美豬增列貨號，不是僅針對內臟部位。若無法從源頭進一步管理，當再製品流入末端消費市場，將更無法稽查和辨別。

民眾黨團表示，關於萊豬進口，民眾黨團列出政府的13項待辦事項，目前都還沒有做得很明確，包括赴美查廠到底要查些什麼？邊境查驗若要逐批查驗，稽查人力仍嚴重不足，檢驗設備跟試劑是否都準備好了？

此外，食材登錄的部分，不論是「三章一Q」或是「非登不可」，是採取自主管理而非強制性的，這會導致後端管理上出現很大的問題。養豬產業百億基金並不是特別編列的一個基金，而是從農委會的其他基金來做框列，至今也還沒有很明確的說法。最重要的在法制作業的部分，包括食安法等修法作業都還未完成。

民眾黨質疑，關於台美經貿的進度，目前台美經濟對話到底談了什麼？不是說只簽了MOU就沒事了，BTA到底有沒有譜、FTA是否有新進度？這些都需要給國人具體的回應。

民眾黨團強調，希望明27日行政院長蘇貞昌赴立院順利上台報告，向國人以及所有民意代表講清楚、說明白，讓民眾能吃得安心。