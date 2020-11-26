現有360家進口肉廠「免查廠」　衛福部：新申請業者「先查廠再進口」

▲衛福部26日在政院會上提出進口豬肉全方面管理措施，現已進口的肉廠得「免查廠、逐批查驗」，但未來新進口的肉廠則需「先查廠、再進口」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院26日召開例行院會，宣布未來將啟動全方位進口豬肉管控措施，有「赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查」等5項措施，從海關到廚房，為民眾把關。食藥署表示，未來查廠將針對動物飼養情形、對動物用藥管理以及衛生環境等做檢核；至於明年開放的進口量，衛福部指出，現有進口肉廠約360家，未來新申請的數量目前還不知道，但未來一定會嚴格要求把關。

美疫情嚴峻難查廠 衛福部：明年開放後可能暫無萊豬

關於查驗原則，薛瑞元補充，新的廠商，也就是說過去沒有進口過豬肉的廠商，如果要申請進口，必需要經過我們的查廠，「這不是只有美國，所有外國進口廠商都是同個條件」；而若已經過去有進口的廠商就逐批查驗，是所有進口豬肉都是這樣。

薛瑞元說，目前仍然在跟美國協商中，「美國的確是為了疫情因素暫時沒有准許做實地查廠」，但雙方是否能找出一個都可以接受的方案進行查廠，仍在跟美國協調中。而是否會因為美國新冠肺炎疫情嚴峻，導致無法查廠，明年開放後暫時沒有萊豬進口？薛瑞元表示「有可能」。

至於明年可能開放萊豬的量？薛瑞元說，以目前從國外進口的屠宰場，大概有360家，未來新申請的不知道，但還是要符合我們的原則，新申請的肉品輸入業者，必需要經過查廠才能進口，未來有多少家提出申請目前無法知道。

薛瑞元指出，進口豬肉佔國內市場比例約10%左右，美國約1%，這1%都是不含萊劑。未來會進來的還是依照標準做查驗，針對已經有進口的；而目前已經在進口的，大部分都是表現比較優良的廠商，過去歷次查驗都沒有違規，不符標準的廠商大部分都是退場，未來部分就是要經過查廠才能進口。

查廠查什麼？食藥署：飼養情形、用藥、環境衛生

至於查廠細節，食藥署長吳秀梅表示，查廠要求包括會看它對動物飼養情形、對動物用藥的管理情形等都要說明，到屠宰場的時候也會看整體衛生條件，在場也會有獸醫師針對豬隻做相關健康檢查，從整個環境可以看到是否符合所有衛生要求。

李孟諺補充，查廠主要是針對屠宰場的環境衛生、管控是否周延，做相關的查核。對於已經進口多年的屠宰場，只要沒有不良紀錄，代表過去管理狀況良好，針對肉品部分進口時逐批查驗，確保是符合國際標準。

媒體追問查廠能量，吳秀梅說，根據過去經驗，大概1年會出去查得從例行性查核到系統性查核，約十幾場，由同仁分批出國，會依照規畫包括跟當地國的協調，一年下來約可以有十幾個地區的查核。

另外，檢驗不符的裁罰標準從6萬到2億，薛瑞元解釋，裁罰部分由6萬到2億，是檢驗不符規定，比方說萊克多巴胺超標。至於裁罰範圍廣，是因為要看違規的業者到底是比較小型經營還是大公司，還有視違規情節輕重，因此會有差異。

▲進口豬肉、國產豬肉採兩種不同標示。（圖／行政院提供）