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文化部研擬「陸媒在台規範」　陸委會：尊重主管機關決定

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▲▼東南衛視在台製播《海峽新幹線》政論節目。（圖／翻攝自Youtube）

▲東南衛視在台製播《海峽新幹線》政論節目，圖為11月15日上傳節目內容截圖。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳政錄／台北報導

陸媒在台製播政論節目議題發酵，外傳文化部正研擬規範，進一步明定駐台陸媒「什麼可做，什麼不該做」，否則廢止入境許可，陸委會發言人邱垂正26日說，若有此類採訪注意事項的相關修正，「本會尊重主管機關文化部的決定。」但對於媒體追問，為何在此時限縮陸媒行為，邱垂正未在記者會上回應。

對於陸媒在台製播政論節目行為，邱垂正重申，若有在台灣駐點的陸媒記者，從事相關活動，是與許可目的不符，本會也已經向文化部通知，請文化部告知陸媒在台記者，也請他轉知所屬媒體，「停止在台錄製節目。」

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

他說，現在已經有部分陸媒，停止在台製播政論節目，政府未來會持續觀察製播情形、依法處理；至於陸媒與台灣人士、傳播公司、電視公司的合作行為，邱垂正說，「它的適法性，我們也在持續研議當中。」

7月3日大陸《東南衛視》2名駐台女記者，因參與該台《海峽新幹線》政論節目製播，被認定與來台採訪許可目的不符，遭文化部廢止記者證，驅離出境，文化部並指出，將持續依法查處，瞭解有無違法情形。

11月19日，陸委會稱，駐台陸媒仍存在「來台新聞採訪之目的不符」情形，包括參與政論節目製播，若未改善，將依法處置；另一方面，陸媒亦多次反映，疫情至今影響兩岸「專業交流」人士往來，導致他們和許多在台大陸企業，無法正常輪替。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日說，「民進黨當局找藉口、搞雙標，不斷阻撓限制大陸媒體記者在台駐點輪換，威脅要處理大陸駐點媒體，我們對此強烈譴責。」

據了解，目前大陸在台駐點記者共八家十九人，包括新華社、人民日報、中央人民廣播電台、中央電視台、東南衛視、福建日報、廈門衛視、湖南廣播電台等。

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