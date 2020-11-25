狂罵蘇貞昌挨批　王世堅硬起來狠嗆：要罵來罵！不要派一些太監來

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委高嘉瑜因打房惹禍上身，自嘲得罪太多人，而同黨的台北市議員王世堅也因為多次批判行政院長蘇貞昌，引發同黨同志怒罵。對此，王世堅也透過網路節目嗆聲，「要罵來罵，不要派一些太監來，汙辱我們這些民主老輩」。

外界猜測高嘉瑜積極表現恐想參選2022北市長選舉，有網友也點名經常砲轟中央的王世堅也可以參選。不過，王世堅25日在《94要客訴》中表示，對政治完全沒有企圖心，參與政治是因為家族過去受過政治迫害，想要為過去的歷史畫下完美句點。

王世堅也大讚高嘉瑜在擔任議員期間就相當認真，問政令人刮目相看，且也走出自己的一條選舉方式，像是選立委辦演唱會，跟傳統的選舉方式不一樣，也算是滿另類的。

而對於批判蘇貞昌遭到批評，王世堅強調，「我針砭都講實質的東西，都講得很合理」，非常反對行政院的小編事件，「曾幾何時，罷黜百官獨尊小編，國家不該小編治國」。

王世堅強調，自己六年前就揭發台北市長柯文哲的真面目，就是他帶起網軍風潮，也自誇很會看人，早已看清柯文哲真面目，也對外界批判聲浪嗆聲，有自己的中心思想、 核心價值，「要罵來罵，派一些像樣的，不要派一些太監來，不要汙辱我們這些民主老輩。」