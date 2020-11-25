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12度杯葛讓700議案卡關？國民黨嗆民進黨「散播假訊息」：請退讚

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▲▼行政院院長蘇貞昌施政報告並備質詢 國民黨持續霸佔議場杯葛 主席江啟臣抬道具豬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨霸佔議場杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

民進黨批國民黨已連續12次杯葛院會，至今累積超過700個議案未交付。對此，國民黨今（25）日晚間澄清，前後12次佔領議場時，都不見有人數優勢的民進黨來清過一次場，怒批「民進黨成為假訊息散播兇手」，呼籲民眾抵制。

「民進黨成為假訊息散播兇手！請民眾勇敢退讚，抵制錯假訊息。」國民黨在臉書發文說，民進黨所說的「議事大塞車」絕對是假訊息，畢竟民進黨是國會多數黨，立法院長也是由民進黨擔任，要審查任何議案可以設定議程、政黨協商，甚至過去都直接透過多數直接表決變更議程等方式來開始審查議案。

國民黨說，過去，國民黨佔領議場，民進黨透過人數優勢清場，所在多有。經過12次的佔領議場，民進黨「一次」都沒有來清場，這樣的態度表示「民進黨完全不想讓蘇院長報告」。12次的佔領議場，沒有一位民進黨的立法委員願意站出來，用行動協助蘇院長上台報告，更是證明「蘇院長在黨內地位岌岌可危」。

國民黨強調不擋議案，「只擋蘇貞昌施政報告」，並提到蔡政府到現在完全沒向國人道歉，更沒有清楚交代決策過程，也沒有人負起政治責任，一旦讓蘇貞昌完成施政報告，那就等於國會為行政院的倒行逆施背書，以民進黨在立法院的多數暴力的惡劣紀錄，違反多數民意的政策，國民黨強烈監督，這就是在野黨的工作！

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