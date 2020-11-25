柯建銘：蘇貞昌27日一定上台施政報告　國民黨最好有能力問倒

▲民進黨團預防國民黨團繼續杯葛，25日下午提前至議場前排隊。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌27日將第13度赴立法院施政報告，民進黨團自25日晚間起於議場大門前展開排班，防止議事再度遭到國民黨團杯葛。民進黨團總召柯建銘25日晚間受訪時表示，現在已經到不得不面對的時刻，蘇貞昌27日一定會上台，國民黨最好有能力把蘇貞昌問倒。

立法院第10屆第2會期9月18日開議，蘇貞昌自9月22日起至今天累計12度赴立法院會欲進行施政報告並備質詢，皆因國民黨立委不滿執政黨未對政府放寬萊豬進口道歉及回應相關訴求，占據立法院議場導致蘇貞昌無法上台進行報告。

對此，柯建銘25日晚間受訪時表示，現在已經到不得不面對的時刻，也請國民黨團應該思考，「這樣的行為難道對你真的是加分嗎」，國民黨以為11月22日的秋鬥遊行氣勢大增，「你是蹭中天而已吧，難道隊伍都是你的嗎」。

柯建銘強調，國民黨團所有的行為都沒有正當性，蘇貞昌27日一定會上台施政報告，「不然我們在這裡幹什麼」，國民黨最好有能力把蘇貞昌問倒，也好讓全國人民評斷。

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