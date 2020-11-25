你只是一個煮麵的！高中生1元硬幣爆「蟲麵」負評　老闆還原現場

記者許宥孺／高雄報導

高雄4名高中生日前到左營某家餐館用餐，發現碗內有蟲因此要求業者更換一碗新的，並悄悄在碗內丟下1元硬幣做記號，沒想到，換上來的麵中竟有原來的硬幣，氣得他們在店家的Google評價留下1星負評，而老闆當下發現評論，認為已經重煮一碗，希望學生把負評刪除，但學生不肯，雙方就在店裡吵了起來，學生更把當時錄下的影片po上網，引起網友熱烈討論。事後老闆還原當時經過，認為學生嗆他「你只是一個煮麵的」，還說爸爸比他有錢，他才會如此火大。

▲高中生發現碗裡有蟲，給店家留言1顆星負評，遭老闆110秒連珠炮飆罵 。（圖／記者許宥孺翻攝）

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該名高中生在臉書社團「爆料公社」發文指出，他們4人日前到店內用餐，發現鍋燒意麵中有蟲，為了確認是否有更換新的麵，因此在碗內丟下1元，沒想到換上來竟是同一碗，且店家也沒有道歉。因此，他們直接在店家的Google評價上留下1星評論。

▲老闆出完餐後看到被留下1顆星負評，氣得找高中生理論。（圖／翻攝自爆料公社）

餐廳老闆看到評論後氣炸，出來對著4名學生解釋，「蟲是飛進去，並非本來就有」，要求學生刪除評論，最後越講越氣，將手機摔在桌上開始連珠砲般飆罵：「遇到這種問題，你給人家打一顆星就不對，你根本就沒有吃過苦，你只是一個很小、很小、很小的小孩子而已，你完全不懂事，你就給人家打一顆星，你不要講話，我以大人的立場教訓你」，而學生怒回：「你不是我爸耶」，老闆則再嗆：「我管你是不是你爸！」

老闆繼續說，「我跟你說，你們不要只會打一顆星，你們到別的店家也是一樣，人家的辛苦你有沒有看到，你對這國家、這社會有付出什麼」，學生逮到機會好不容易插上一句：「你也只會賣麵」、「丟人現眼耶！」老闆再嗆，「你叫你爸來，如果財產有超過他的話，你馬上賠100萬給我，如果沒有的話，我賠100萬給你。現在叫他出來，你知道我在高雄有幾間房子嗎？光這間就3000多萬，我有3間，你叫你爸來啊，跟我比財產。」

▲老闆認為員工傳達有誤，並非故意不換新的麵給學生，當場指責員工。（圖／記者許宥孺翻攝）

事後老闆接受訪問時表示，這些學生是店裡的常客，1個禮拜大概會來2次，20日學生到店裡用餐，有一隻非常小的黑蟲跑到碗裡，他們要求換一碗新的，但是我們的服務員並沒有傳達清楚，「他有要求換一碗新的，但我是要求服務員出去問他是什麼情況，是飛進去的？還是我們煮在裡面的，在確認過程中還有其他餐要出，所以沒有馬上幫他換一碗新的，員工就自作主張把那碗舊的拿出去，後來他們反映，我立刻煮一碗新的給他，等到其他餐都出完之後，拿起手機看，發現怎麼有1顆星負評，我想說已經出一碗新的給他了，希望他能消掉。」

老闆解釋，因為學生堅持不願意刪除評論，所以他才撇開店家身分，以長輩來跟學生講道理，但點燃他怒火的，就是學生嗆他「你只是一個煮麵的」、「他爸比我有錢」，才讓他整個火氣上來，他認為，「有不有錢跟麵有蟲有什麼關係？」老闆繼續說，學生有提到，有向員工說要換一碗新的麵，員工也有說要換新的，我當著學生的麵指責員工「為什麼沒跟我說要換新的？」所以也可以印證，他並非故意不換新的麵給學生。

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