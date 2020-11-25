雙頭蛇！吳怡玎父親驚爆拿子女當人頭　涉操控權證炒康友300→500

▲立委吳怡玎的父親和弟弟都因涉嫌炒股案遭搜索約談。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

立委吳怡玎的父親、前立委吳光訓，涉嫌利用子女名義，配合康友-KY落跑董座黃文烈，炒作康友股票，還趁著康友股價從300多元爆漲到500多元，登上股后寶位的過程，大量買進以康友為標的認購權證，影響權證價格，從中大賺一筆，檢調單位今天兵分9路搜索並約談吳光訓、吳郁展父子等7人到案，吳怡玎不在約談名單，吳妹吳怡利則因出國未到案。

檢調日前偵辦康友-KY疑遭掏空7億內線交易案，發現董事長黃文烈涉嫌在2018年間，明知康友百分之百投資的大陸孫公司六安華源，早已營運困難，但康友財報沒有如實揭露，甚至造假營收，聯合外部人士炒作股價。

▲康友董事長黃文烈已遭檢察官發布通緝。（圖／資料照）

因黃文烈在案發前就逃亡出境，遭發布通緝，檢調查出有「豐銀吳」之稱的前立委吳光訓，涉嫌從2018年9月1日起，到10月20日為止，利用兒子吳郁展、女兒吳怡利的名義，配合相關涉案人士炒作康友，把康友從每股300多元，炒作到500多元。

此外，辦案人員還發現，吳光訓另外大量買賣券商發行、以康友為標的的認購權證，涉藉此影響認購權證的成交價、疑從中獲利，台北地檢署檢察官林錦鴻25日指揮調查局北機站，兵分9路搜索，包括吳光訓、吳郁展父子以及楊姓父子等7人到案，吳光訓的女兒吳怡利因戶籍登記在吳怡玎住處，檢調也前往搜索，但因吳怡利人在國外，未到案，吳怡玎則不在本次約談名單內。

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