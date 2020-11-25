5萬人上街怒吼萊豬、中天爭議　蔡英文一次答…強調不會內閣改組

▲民進黨中常會，蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃巈禾／台北報導

秋鬥遊行22日落幕，主軸訴求「反毒豬、反黨國、反雙標」，5萬人上凱道，堪稱30年來最大規模。對此，民進黨25日舉行中常會時，黨主席、總統蔡英文於會前發表談話，是近1個月來、美國總統大選後首度接受媒體聯訪，針對台美未來發展、美豬美牛、國民黨要求辯論、內閣團隊、中天換照等5大爭議回應，晚間也透過臉書說明。

台美關係的未來發展

蔡英文表示，上週台美雙方召開台美經濟繁榮夥伴對話，並簽署為期5年、也可以再延長5年的MOU，這表示台美在經濟議題的合作，不會因為美國選舉結果而改變，美國總統當選人拜登剛宣布的人事任命中，包括國務卿布林肯（Anthony Blinken）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），都跟台灣有面對面的互動經驗，也表達過對台灣的支持，這些都證明，台美聯繫管道順暢，「我們會冷靜謹慎，抱持信心，持續爭取美國主流民意和跨黨派的支持！」

開放美豬美牛議題

蔡英文指出，知道國內有些不同意見，但這是任何政黨執政，都必須面臨的問題，台灣要有更寬廣的國際經貿空間、要爭取更多國際支持，這是全民的共識，既然如此就必須採取積極的態度，解決跟其他國家的貿易問題，這也是歷任政府都不能夠迴避的課題。

蔡英文強調，台灣是自由市場，美豬美牛的開放，是讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用，向大家保證，一定會在確保國人健康的原則下，參考鄰近發展程度相近、飲食習慣接近國家的做法，行政院一定會參考各方的意見，做最嚴謹的處理。

國民黨要求辯論美豬議題

蔡英文表示，不會迴避議題，該辯論的時候一定會去辯論，但現在的情況和八年前不同，因為國民黨黨主席江啟臣，也具立委的身分，「我認為政治人物在考慮事情時，應該先考慮國家，再考慮政黨」，建議江啟臣先善盡立委的責任，在國會殿堂提出質詢，釐清政策方向和事實，而不是拒絕質詢，又放任國民黨一再散播不實的資訊。

蔡英文認為，如果辯論只是為了政治操作、動員群眾，甚至作為黨內競逐的工具，都是不好的，「就讓我們回歸事情的本質，回到國家的體制，先從立法院的施政報告和總質詢開始」。

內閣團隊的成績有目共睹

蔡英文強調，「目前我沒有內閣改組的規劃」，很感謝、也很肯定行政院長蘇貞昌率領的內閣團隊，台灣現在可以打職棒、可以開演唱會、可以辦金馬獎，都來自內閣團隊的努力防疫，成績是大家有目共睹。

蔡英文表示，內閣團隊這一年多的成績，也是國人支持的成果，蘇貞昌說過行政團隊不能自滿，有錯就認、做錯就改，才能讓整體施政更好，希望蘇貞昌和內閣團隊繼續衝、繼續拚，整個執政團隊團結一致，讓台灣繼續前進。

中天電視台換照審查

蔡英文表示，台灣是民主法治國家，獨立機關NCC依照相關法規，就電視頻道的執照，每六年進行換照審查的作業，所有電視頻道都一體適用，她尊重獨立機關依法獨立行使職權，不評論NCC做成的專業審查決定，NCC的決定，社會自有公評，也有不同的意見，這就說明民主台灣不會只有一種聲音，現在如此，未來也是如此。