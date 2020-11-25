民進黨團徹夜排班準備「清議場」　蘇貞昌27日可望上台施政報告

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌27日將第13度赴立法院施政報告，民進黨團自25日晚間起於議場大門前展開排班，防止議事再度遭到國民黨團杯葛。民進黨團幹事長鄭運鵬受訪時表示，民進黨團已經做過很多沙盤推演，就是希望院會可以順利進行，盡量避免與在野黨發生肢體衝突，「總召一聲令下後我們就過來了」。

▲民進黨立委輪班排隊，蘇貞昌27日可望上台施政報告。（圖／記者林銘翰攝）



立法院第10屆第2會期9月18日開議，蘇貞昌自9月22日起至今天累計12度赴立法院會欲進行施政報告並備質詢，皆因國民黨立委不滿執政黨未對政府放寬萊豬進口道歉及回應相關訴求，占據立法院議場導致蘇貞昌無法上台進行報告。

▲左起為民進黨團副幹事長蘇巧慧、郭國文、民進黨團總召柯建銘、民進黨團書記長莊瑞雄、民進黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者呂佳賢攝）



對此，鄭運鵬25日晚間受訪時表示，國民黨團12度無理杯葛立法院會，已經超越所有人可以理解的狀況，執政黨不以衝突為前提，因此從25日下午4時45分至27日上午7時動員排班，就是為了確保27日的院會可以順利進行施政總質詢，相信這才是國人希望看到的國會正常運作，「我們花時間沒有關係，希望國民黨不要無理取鬧」。

鄭運鵬說，民進黨團現在排隊排第一，國民黨團要製造衝突就是故意的，相信媒體與國人都看得出來，國民黨立委如果刻意要拿武器、道具、拉扯衝突、丟水球、丟雞蛋，「我們也只能現場見招拆招」，民進黨團的決心就是提前佈局準備，用時間換取空間，也希望換來不用衝突的議事進行，這是民進黨團的衷心期待。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，國民黨如果想要衝突，民進黨團也鬥志高昂；民進黨團副幹事長郭國文則說，國民黨團的行為已經超過忍耐的期限，基層民眾早就已經罵翻，所以民進黨團一定要面對這個問題，「該清場了」。

民進黨團副書記長黃世杰指出，立法院有超過700個議案遭到擱置，包括公平會主委人事案、國民黨委員自己的提案等，也都因為議事杯葛而無法進行，已經達到國人可以忍受的極限，民進黨團要展現自己的決心。

鄭運鵬表示，民進黨團已經做過很多沙盤推演，就是希望院會可以順利進行，盡量避免與在野黨發生肢體衝突，也希望國人可以理解，在幾個前提算一算之後，「總召一聲令下後我們就過來了」。

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