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漢神巨蛋買「騎龍彌勒佛」　他爽中百萬休旅...霸氣喊：送我妹

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▲▼高雄男抽中百萬車。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄黃姓男子趁周年慶期間購入琉璃藝品，幸運抽中張鈞甯代言的百萬休旅車。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

這哥哥太慷慨！漢神巨蛋購物廣場13周年慶於10日落幕，今年漢神兩館周年慶目標設定為50億，比去年目標還要高，為吸引消費者滿額抽獎更祭出女神張鈞甯代言的百萬汽車乙台。日前，汽車得主出爐，是高雄一名35歲的黃先生，他霸氣表示，打算將這台新車送給即將成年的妹妹，做為難忘的生日禮物。

今年漢神兩館周年慶目標設定為50億，比去年目標還要高，為吸引消費者上門，除了有買千送百消費回饋外，消費滿額抽獎更祭出女神張鈞甯代言的休旅車汽車乙台。隨著周年慶圓滿落幕後，市價96.9萬元的休旅車究竟獎落誰家也隨之出爐。

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▲▼高雄男抽中百萬車。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼黃姓男子出席贈車典禮，開心坐上駕駛座試乘。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄男抽中百萬車。（圖／記者許宥孺攝）

「我每個禮拜都來這裡消費！」35歲的黃先生是漢神巨蛋的忠實顧客，因平日有收藏琉璃藝術品習慣，所以趁著周年慶期間購買看上眼很久的琉璃藝術品，當時消費金額近10萬，「是一尊騎著龍的彌勒佛，希望可以帶來好運，沒想到會中獎！」黃先生直呼沒想過會中獎，當時接到百貨員工電話通知時，還以為是詐騙，甚至也沒放在心上，「一直到公司同事在兌獎，發現中獎人似乎是我，我才打電話給百貨確認」。

▲▼高雄男抽中百萬車。（圖／記者許宥孺攝）

▲黃先生疼愛妹妹，打算將新車送給即將成年的妹妹。（圖／記者許宥孺攝）

開心接下汽車鑰匙，黃先生開心地說，這台新車將會送給即將成年的妹妹，當作18歲生日禮物！因為和妹妹年紀相差18歲，爸爸去世後，他兄代父職加倍疼愛唯一的妹妹，「過去能送女生的東西都送過了！」所以這次打算將這台新車交給妹妹，等到她生日當天，再將新車過戶給她。這番話一出，也讓現場的百貨人員相當羨慕，紛紛喊：「有缺妹妹嗎？還是缺女友？」

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