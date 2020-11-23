獨／高雄民族陸橋拆除「緊緊緊」　民怨：半夜1點攏免睏

記者許宥孺／高雄報導

高雄市區鐵路地下化通車已2年，在前高雄市長韓國瑜的支持下，跨越鐵路的陸橋、地下道在2019年陸續進行拆除工程後，讓市民直呼路平有感，而銜接南北的重要道路「民族陸橋」在等待多時後，日前終於開工，但為了加緊施工進度，有民眾向《ETtoday新聞雲》抱怨，挖土機到凌晨1點都還在運作，已經嚴重影響到睡眠。

▲民眾在22日凌晨12點多錄下施工畫面，怒喊：「附近住戶都不用睡？」。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市長陳其邁上任3個月後，民族陸橋兩側機車道終於準備開拆，是他任內拆的第一座陸橋，而他「緊緊緊」的行事作風似乎也影響到底下同仁，工務局表示，21日凌晨開拆，12月1日就會開放平面車道供機車通行，施工期只有10天。

▲▼民眾在22日凌晨12點多錄下施工畫面，挖土機履帶不斷發出摩擦聲響。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過施工期短，勢必施工時間就得拉長，有附近住戶就向《ETtoday新聞雲》抱怨，表示自己在22日凌晨12點已經準備入睡，但外頭仍不斷傳來施工噪音，氣得出門看看「到底是什麼工程，有這麼趕？」根據民眾錄下的施工影片，確實可以看到2台怪手在工地來回穿梭，除了石塊的撞擊聲外，還可以聽到挖土機的履帶不斷發出摩擦聲響。民眾表示，機車道拆除工程雖然有提前預告，但卻沒有明講會在半夜施工，直呼：「整夜都不用睡了！」

對此，高雄市政府新工處主秘黃振發表示，為了加快施工速度、降低附近住戶不便，因此，希望在5天內將民族路橋機車道先行拆除。記者詢問，過去似乎都沒有在晚上施工的狀況？黃振發坦言，「因為現在時間都比較壓迫一點」，為減少影響民眾的時間，工程才會做的比較晚，比較會產生噪音的部分，在晚上8點或10點就會減少。

「24小時施工不行啦！」當地里長說，這2天陸續有聽到里民抱怨，認為施工時間過長，晚上10點後應該要停止施工，讓里民好好睡覺，因為白天還要上課、上班，已經有向施工單位表明立場，今天凌晨應該就不會再施工了。

▲民族路橋機車道施工，工務局建議用路人改道。（圖／記者許宥孺翻攝）