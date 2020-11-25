寰宇新聞替換中天新聞台案件並未撤回　NCC：請外界冷卻一下



▲NCC發言人、副主委翁柏宗（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



中天新聞台針對申請換照被駁回已採取行政救濟行動，NCC發言人翁柏宗23日表示，行政處份如果未經法院或行政機關撤銷，仍是有拘束力，是有效的。意思是如果行政法院決未在12月12日0時之前對中天提出的假處份判決成立，中天新聞在CH52將消失。



翁柏宗表示，希望外界可以冷卻一下，NCC絕對會尊重中天電視在救濟期間的權益，且處理上下架變更，時程上需要一點時間，同時要看法院怎麼裁定，如果有線系統要變更頻道一樣要按程序進行，例如要提前跑馬對觀眾預告頻道異動。

翁強調，不會主動通知系統業者要下架中天新聞台，因為有線台依法本來就是不能播出無執照的衛星電視台。系統台如果申請異動的作業來不及在12月12日前完成，是因不可歸責於當事人的原因，NCC不會對系統業者做處份。





▲NCC大門外日前遭激動民眾潑漆後換上新旗幟。（圖／記者屠惠剛攝）



NCC表示，中嘉集團申請以寰宇新聞台更換中天新聞台的案件並未撤回，NCC根據有廣法由系統業者申請頻道變更，辦法規定得很清楚，例如更換的頻道對區塊屬性是否符合？是否符合民眾收視習慣？同時要徵詢地方政府意見等等。翁柏宗強調，頻道上下架是商業機制，業者之間協商好就會遞件進來，由NCC依法審議。

對岸「國台辦」日前批評NCC不許可可中天換照的做法，翁柏宗強調，我國是自由民主國家，NCC依法行政，電視台換照都有管理辦法，並沒有審查政治立場，不像有些國家連申請都沒辦法。

