用CNN換中天新聞　大豐媒體集團3系統23萬戶送件NCC



▲境外新聞頻道CNN首度進駐有線電視新聞區塊，取代中天新台CH52位置（圖／翻攝CNN FB）



記者陳世昌／台北報導



大豐媒體集團旗下3家系統約23萬戶23日送件NCC，申請由境外新聞頻道CNN替代換照未過關的中天新聞CH52，這是有線電視新聞區塊首次出現以英語為主的境外新聞頻道，也是繼中嘉旗下12系統109萬戶之後，系統台持續配合NCC進行下架中天新聞作業。



NCC於11月18日駁回中天新聞台換照申請，預計25日可以確認正式行政處份書，之後發函告知系有線統業者進行「下架中天新聞台」作業，但中嘉、大豐未等NCC通知已提前作業，業者表示是因為時間太急促，如果中天新聞台12月12日0時之後不能播，更換作業只剩下不到20天之內，要完成頻道協商、向NCC申請異動、獲異動許可後再跑馬5天才能下架，不提早肯定來不及。

大豐有線電視表示，中天新聞的CH52對於很多業者來說都極具吸引力，各頻道業者也很用心在製播新聞節目，但由於系統業者直接面對消費者，會先以滿足消費者使用習慣及對多元化節目收視需求為出發點，並維持新聞區塊的完整性，因此大豐暫時規劃將CNN由原先的80頻位移至52台。





▲大豐有線電視。（圖／資料照片）



大豐強調， CNN在視聽眾的觀感上是屬於相當優質、國際化、專業性的新聞頻道，收視率很穩定，透過這次的移頻，將使更多民眾更容易觸及國際性的新聞內容。適逢年底進行費率審議，為了在基本頻道總數上符合主管機關的要求，大豐旗下的系統台將同步新增「靖天資訊台」供觀眾收視，該台製播許多資訊性、新聞性節目，相信也能讓用戶有更為新穎的收視體驗。



中嘉有線電視旗下12系統109萬戶則是申請以寰宇新聞台替代中天新聞，但上周五NCC主委陳耀祥約談中嘉董事長郭冠群，以「道德勸說」勸進給公廣集團一個機會。 據側面了解，有線電視最大集團富邦目前不急著決定播寰宇新聞台，還在觀察NCC介入的程度。其他多數有線系統先下不上，空出CH52再慢慢談條件，包括明年1月1日要停播的FOX體育台，不少系統台也擬先下不上。