有圖為證！中嘉緊急通知有線台CH52變更 　中天OUT寰宇IN

記者陳世昌／台北報導

中天新聞台18日才剛被NCC駁回換照申請，中天的頻道代理商立即在18日緊急發文，通知各有線系統將以寰宇新聞台取中天新聞台在CH52的播出。但NCC表示，頻道異動仍需NCC審核通過才算數。



▲中天新聞台18日才剛被NCC駁回換照申請，中天的頻道代理商立即在18日緊急發文，通知各有線系統將以寰宇新聞台取代中天新聞台在CH52的播出。（圖／業者提供）

中天新聞台長期定頻在有線電視CH52黃金頻段，近年傳出可能生變，早已是各新聞台爭取搶進的目標。據業界消息指出，目前在有線電視頻譜後段班的「寰宇新聞台」幕後老板王志隆與民進黨新潮流關係良好，早已鴨子划水默默運作多時，透過中天電視的代理商「中嘉」合作，取代中天新聞台爭取進駐CH52。





▲寰宇新聞台早已超前部署，爭取進駐CH52（圖／翻攝官方FB）

寰宇目前是以極便宜價格授權有線系統播出，一旦進到CH52之後的授權費該怎麼算？這是一大難題還有得喬，但寰宇認為「先佔先贏」造成事實之後，再慢慢來談授權費。

中嘉數位執行長揭朝華今天中午表示，中天新聞台、寰于新聞台都是中嘉代理的頻道，一定會等中天新聞台確定無法播出，才會開始進行讓寰宇新聞台替代CH52的作業，目前才在討論階段。中天是否以同屬旺中集團的中視新聞台接替中天新聞台入主CH52？揭朝華說，目前中天並未告知對未來的想法。





▲民間團體公民監督平台19日下午還在NCC抗議下架中天新聞台，有線業者已通知把中天新聞換成寰宇新聞。（圖／記者屠惠剛攝）

另一方面，NCC主委陳耀祥18日曾表示，他個人建議給公廣集團一個機會，但公共電視沒有新聞頻道，同屬公廣集團的華視，旗下有「華視新聞資訊台」，除了在中華電信MOD505頻道播出，沒有什麼推廣動作，只在一小部份有線電視系統有播出，屬於知名度極低、觀眾人數極少的一個新聞性頻道，想進到CH52難度極高。