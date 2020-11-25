裁判球證旁證全是我的人！　陸官媒引《少林足球》台詞批中天案





▲中天撤照案持續引發兩岸輿論。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／綜合報導

中天電視台遭通訊傳播委員會（NCC）否決換照申請後，大陸輿論也相當關注。中共黨媒《人民日報》25日在面向海外受眾的「海外版」上刊文稱，民進黨為打擊異己和煽動恐中抗中不擇手段、胡作非為。

該文還引述電影《少林足球》中，魔鬼隊總教練強熊的經典台詞：「裁判、球證、旁證全是我的人，你怎麼和我鬥？」直指這句話用在中天的遭遇上，再適合不過。

▲NCC主委陳耀祥。（圖／記者屠惠剛攝）

中共黨媒稱，民進黨粗暴駁回中天新聞台換發執照申請，導致其將被實質「關台」，引發民怨沸騰，中天電視台1994年開播，在台灣擁有廣大收視群眾，憑什麼不能繼續存在下去。

文章稱，中天屢屢被處罰、原因就是「政治不正確」，旺旺集團與中天電視基本立場是反「台獨」，主張兩岸和平交流，九和一選舉時，報導韓國瑜新聞太多，才造成民進黨全面執政後，「大搞輿論管制」，但凡有批評監督當局、客觀報導乃至稱讚大陸的聲音，都扼殺淨盡並興師問罪。

報導還說，這種綠色恐怖，讓台灣的民主、自由淪為笑話，甚至蔡英文、蘇貞昌都不願正面回應，「這豈不是心虛氣短？」

對於中天換照案，NCC主委陳耀祥表示，中天新聞台屢次違規，未能落實新聞專業，加上大股東蔡衍明介入經營的事實，NCC認為，中天新聞台無法改善違規狀況、也無法落實未來營運計畫。

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