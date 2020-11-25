NCC否認「總統府要求主委陳耀祥指定華視新聞台取代中天」



▲NCC主委陳耀祥。（資料照片／記者屠惠剛攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC25日中午發布新聞指出，外傳NCC主委陳耀祥指定有線電視系統業者於CH52上架公廣集團《華視新聞資訊台》，以取代日前被駁回換照的《中天新聞台》，甚至明示為來自總統府意見ㄧ事，NCC聲明上述傳聞純屬虛構。



NCC說明，日前陳耀祥公開籲請系統業者，未來在CH52頻位空缺上能「給公廣集團一個機會」，這項呼籲是NCC委員經過溝通，對於未來空缺頻位所做的建議，並沒有媒體所稱有「指定系統業者上架特定頻道」、「府方意見」等情事。



NCC強調會尊重系統與頻道業者的商業機制，目前中嘉、大豐等系統業者已送頻道變更申請案，NCC將依相關規定進行審議。





▲NCC不許可中天新聞換照，後續效應持續擴大中。（圖／記者屠惠剛攝）



但NCC的聲明並未否認陳耀祥在上周五（11月20日）曾約見中嘉集團董事長郭冠群見面，及兩人曾談及CH52頻道上下架的事。



NCC是於11月18日駁回中天新聞台換照申請，預計25日可以確認正式行政處份書，之後發函告知有線系統業者進行「下架中天新聞台」作業。但NCC尚未發出處份書，已有系統台持續配合NCC進行下架中天新聞作業。





▲寰宇新聞台超前部署，積極爭取取代中天新聞台進駐CH52（圖／翻攝官方FB）

大豐媒體集團旗下3家有線電視系統約23萬戶已於23日送件NCC，申請由境外新聞頻道CNN替代換照未過關的中天新聞CH52，這是有線電視新聞區塊首次出現以英語為主的境外新聞頻道；中嘉集團旗下12系統於109萬戶已於19日率先申請以寰宇新聞台取代中天新聞台。