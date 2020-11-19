新聞台瘋搶CH52！中嘉急件NCC申請下架中天！109萬戶播定了寰宇



▲NCC還在草擬中天新聞台正式處份書，中嘉集團旗下的頻道代理商「全球數位」18日已提前以急件發函給全國84家有線系統，以寰宇新聞台取代中天新聞台在CH52播出，中嘉還附上未載明授權費是多少的授權同意書允許系統播出，有意以寰宇補中天，要收一樣的授權費。（圖／業者提供）



記者陳世昌／台北報導



中天新聞被下架，各新聞台搶進CH52進入白熱化，同時擁有頻道代理與系統台的中嘉集團，除了18日發函84家有線系統要更換CH52為寰宇新聞，19日下午再向NCC申請旗下12家系統將CH85寰宇新聞移至CH52，取代中天新聞，共有109萬8851戶受影響；年代練台生集團則傾向播出《台視新聞頻道》，約有50萬收視戶，若再加上NCC主委陳耀祥力推的《華視新聞資訊台》，還有旺中集團的中視新聞台，未來CH52可能會出現全國不統一的各家新聞台。



中天新聞台18日才剛被NCC駁回換照，官方正式處份書都還沒完成，最快12月12日0時才會停播，但中天CH52黃金位置已提前成為有線電視各大集團最新角力戰場。NCC官員證實，中嘉數位旗下12系統已在19日申請頻道變更，將CH85寰宇新聞移至CH52，取代中天新聞，共有109萬8851戶受影響。





▲華人衛視董事長王志隆全力搶進寰宇新聞台定頻CH52。（圖／亞洲衛視）

為搶先卡位CH52，中嘉集團旗下的頻道代理商「全球數位」18日已提前以急件發函給全國84家有線系統，以寰宇新聞台取代中天新聞台在CH52的播出，同時附上無授費費的授權同意書允許先播出，這樣會有種授權費未定的感覺，先佔先贏，到時再協商，反正木已成舟下不來了。

中嘉數位執行長揭朝華19日中午曾表示，中天新聞台、寰于新聞台都是中嘉代理的頻道，一定會等中天新聞台確定無法播出，才會開始進行讓寰宇新聞台替代CH52的作業，目前才在討論階段。但他的話才說完沒多久，NCC就收到來自中嘉12系統要換掉新聞台的申請案，完全「不甩」陳耀祥建議給公廣集團一個機會，中嘉12系統共有109萬8851戶，已敲定12月12日0時CH52改播寰宇新聞台。



年代練台生集團多年前曾與寰宇新聞老板王志隆爭奪MOD分潤大餅，兩人的「舊仇」，讓練台生旗下約50萬戶的系統台可能不會同步跟進CH52播出寰宇新聞台，而是以練董好友台視董事長黃崧的台視新聞台為首選。



目前中嘉集團與華衛集團董事長王志隆正大力運作能順利將寰宇新聞台過度到CH52，包括與凱擘集團協商，讓富邦旗下的MOMO TV能取代FOX體育台停播後的頻位，如果一切順利，中嘉+富邦合計29+2家有線系統超過270萬戶定頻CH52寰宇新聞台就「生米煮成熟飯」了。





▲民間團體公民監督平台19日到NCC抗議下架中天新聞台。（圖／記者屠惠剛攝）