NCC主委陳耀祥遭爆找業者喬52頻道　國民黨團：自己辭一辭吧

▲國民黨團召開「獨立機關不獨立 新聞自由攏系假」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

中天新聞台遭撤照後，傳出NCC主委陳耀祥二度與中嘉高層溝通，還表明是總統府「要華視撤寰宇」，對此，國民黨團25日召開記者會，痛批陳耀祥違法亂紀，必須立即公開自清，否則就坐實NCC在「總統府通郵門」中作為執政黨及當權者政治打手的傳聞，此外，陳耀祥公然介入商業利益分配已涉及貪瀆，要求檢調介入調查，陳耀祥應知所進退辭職下台。

黨團總召林為洲指出，公開喬頻道讓華視入主52台攸關重大商業利益，是獨立機關主委該做的事嗎？更離譜的是，居然二度找中嘉高層喝咖啡阻止寰宇電視台入主52台，還表明是代表府方，要求華視入主52台。主委可以公然喬利益當「牽猴仔」，而且還是本案最後的裁決機關，「蘇貞昌你還要讓這樣的人當主委嗎？陳耀祥主委自己辭一辭吧！」

藍委陳玉珍表示，媒體報導如果是真的，主委已經涉及貪瀆介入商業利益，檢調必須要調查。若是假新聞，陳耀祥一定要出面澄清提告，維護個人及NCC的名譽，警政單位也要出面打擊假消息；葉毓蘭也痛批陳耀祥是在污辱文官體系、污辱獨立機關。

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