反問中天記者「工作找好沒？」　柯文哲拒談「政治力」有無介入NCC





▲柯文哲出席明倫社宅招租記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

NCC在18日以7:0的壓倒性結果，否決了中天新聞台6年一度的換照申請，確定12月11日執照到期後離開52台。台北市長柯文哲25日被中天記者詢問，會不會認為有政治力介入？他反問對方「不要追殺到底好不好？」甚至反問記者「妳工作找好沒？」

柯文哲25日出席明倫社宅招租記者會，並且接受媒體聯訪。現場有中天記者詢問，以「反萊豬、反雙標、反黨國」為主軸，以及抗議關中天新聞台的秋鬥於22日登場，有上萬人參加，是否超出預期？柯文哲回應，「差不多！」台灣常常大型群聚活動都有上萬人參加。

中天記者追問，外傳NCC主委兩度找中嘉來喝咖啡，是否有「政治力」介入？柯文哲聽聞後直言，「妳的問題讓我很難回答⋯我不能替別人回應！」還反問說「你們不要追殺到底好不好？」

結束聯訪後，中天記者詢問，柯文哲剛剛說的「不要追殺到底」是什麼意思？柯文哲反問，「妳工作找好了沒？」

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