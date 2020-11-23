雲林莿桐鄉獲5企業贈1800枚住警器　獨居及弱勢戶優先安裝

▲雲林縣消防局結合莿桐鄉公所，昨(22)日上午於莿桐公園辦理自行車稻浪采風節電活動暨住宅用火災警報器聯合捐贈儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局結合莿桐鄉公所，22日於莿桐公園辦理自行車稻浪采風節電活動暨住宅用火災警報器捐贈儀式，由縣長張麗善及鄉長林靖焜代表接受五家善心企業共同捐贈住宅用火災警報器，將規劃以莿桐鄉獨居長者、低收入戶、中低收入戶、身心障礙者及行動不便者為優先安裝對象，以提昇鄉民居家安全。

雲林縣莿桐鄉鄉長林靖焜有，為提升鄉民居家安全，招募鄉內全航通信公司、崇達機械有限公司、愛迪歐股份有限公司、泰易企業社及特優科技有限公司等5家善心企業，聯合捐贈住宅用警報器共計1800枚，讓莿桐鄉及早達成全面普及安裝住宅用火災警報器的目標。

雲林縣長張麗善表示，根據研究顯示，人處於熟睡之中，聽覺是最為靈敏的，嗅覺則是相對沒有反應，惟有裝設住宅用火災警報器，才能及早偵知、及早應變與避難。近3年來，雲林縣已有22件居家因裝設有住宅用火災警報器成功作動致及時化解危機，而免於遭受火災吞噬，由此可見其消防安全的重要性。也期藉由這5家企業的善行拋磚引玉，引起更多人回響。

雲林縣消防局表示，今年3月27日起雲林縣已全縣開放弱勢族群、行動不便者及高風險群建築物等對象持相關證明文件，即可至申請地址所轄消防分隊申請領取住宅用火災警報器自行安裝，以補助一戶一只為原則，詳情可至雲林縣消防局網站查詢(https://ylfire.yunlin.gov.tw/)。



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