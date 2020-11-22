台西小5童求助信喚來新家！直播主林揚竣看到了　將贊助學費至成年

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西鄉一名林小弟因手寫了一封求助信，在村長轉介下募集了數十位義工一日之間修好了逢雨必漏水破損的屋頂，這名林小弟就讀尚德國小五年級，在校成績一直是名列前茅，永恆天詩企業公司董事長，亦是知名直播主林揚竣知悉此事後，甚為感動，即向村長主動聯繫，贊助林小弟從今起到高中畢業的學費。

▲林揚竣拿出一袋點心交給林小弟當零食，輕聲交代要好好孝順阿嬤跟阿祖，林小弟乖巧答應。（圖／記者蔡佩旻攝）

台西這名林小弟與阿祖、阿嬤、姑姑同住，阿嬤依靠車縫修補衣服的工作，一手照顧著年邁的阿祖與嚴重憂鬱症無法出門的姑姑，以及小學五年級的林小弟，頂村長林錠玉指出，男童真的是很乖巧、懂事，家中唯一收入來自63歲的阿嬤，另一部分就是政府的低收補助和家扶補助等，但阿嬤隨著年紀大，幾乎可以說是拖著病軀在苦撐整個家。

▲林揚竣沒有上億身價大老闆的架子，身著輕便的飛行外套、牛仔褲及接地氣的藍白拖鞋，專心聽著村長解說林小弟一家的居家狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

永恆天詩企業公司董事長林揚竣今（22）日特地南下雲林，來到林小弟阿嬤的工作室，沒有上億身價大老闆的架子，身著輕便的飛行外套、牛仔褲及接地氣的藍白拖鞋，與阿嬤、阿祖問候寒暄後，專心聽著村長解說林小弟一家的居家狀況，再與尚德國小校長確認申請專戶事項，之後便拿出一袋點心交給林小弟，輕聲交代要好好孝順阿嬤跟阿祖，林小弟乖巧答應。

林揚竣表示，日前經友人提及林小弟一家被媒體報導的狀況，加上得知林小弟很喜歡讀書、在小成績都名列前茅，所以發起一個念想，希望能來幫助他，讓他到高中畢業的就學能無後顧之憂的順利完成，經費的部分均透過校方提供專款帳戶再做提撥學費使用，未來以林小弟自身意願或是就學狀況再觀察，再未來如果考上大學需要協助，仍會繼續幫忙。

▲家中唯一收入來自63歲的阿嬤，靠車縫修補衣服的工作一手照顧著一家老小。（圖／記者蔡佩旻攝）

尚德國小校長林文源表示，目前各國中小都有一個「教育儲蓄專戶」，針對學校中有弱勢的學生，外界如果想幫忙，就可以將捐款存在教育專戶，就可以供給孩子就學，包含註冊費、午餐費、生活費等，都可以提領出來使用，最重要的是這儲蓄專戶在孩子國小畢業後到國中、高中，都是可以一併移交到就讀學校來處理，這個專戶是政府政策的德政。

林小弟的阿祖坐在屋中感動地輕拍著自己胸脯說，這麼一個小地方，承蒙大家來關心來幫助，真的非常非常感謝，實在是無以回報，林小弟阿嬤也表示，真的多虧大家來幫忙，這個孩子真的很乖很會讀書，一直擔憂家中經濟會影響學業，現在孫子可以放心唸書了，真的感謝大家。

雲林家扶中心督導歐厚成說明，雲林家扶中心多年前始開案扶助林家，除挹注年節物資，因林小弟學業成績優秀，家扶也提供免費課後輔導，每學期頒予獎學金鼓勵，多年來林小弟一直都保持認真學習的狀態，在家也很孝順長輩，真的是個好孩子。

▲尚德國小校長林文源（左）表示，「教育儲蓄專戶」用來將捐款存放，包含該名學生註冊費、午餐費、生活費等，都可以提領出來使用，這個專戶是政府政策的德政。（圖／記者蔡佩旻攝）



►纖腿、翹臀，穿上就瘦5公斤





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►澄霖沉香連手直播主林揚竣 直播募集聖誕禮送愛偏鄉

►霸氣！直播天王玩遊戲贏下保時捷 「拍賣250萬元」全捐流浪動物協會

►雲林早餐店突竄火！男女抱狗逃2樓遮雨棚...警消架梯馳援

►鄭文燦拜訪雲林地方人士 交換農業產銷心得

►一家四口只靠打工阿嬤 11歲男童「求助信」召喚50義工蓋新家！