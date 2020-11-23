雲林縣政府為照顧文旦柚農　將加碼補助25%保險費

▲以文旦柚預估收穫量每公頃25,000公斤估算，每公頃保險費為75,099元；保險費農委會補助50%，縣政府補助25%，農民自付25%，每分地自付約1,900元。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

明台產險公司於2019 年3月推出風速參數文旦柚保險，原先雲林縣非承保地區，經縣府積極爭取後，農委會於今年3月正式將雲林縣納入承保地區，為照顧柚農，縣長張麗善宣布，農民投保110年度文旦柚保險，縣府加碼補助25%保險費，加上農委會補助50%保險費，農民僅需負擔25%保險費，減輕農民保費負擔。

雲林縣長張麗善表示，參考文旦柚保險承保地區之其他地方政府保險費補助比率，臺南市政府補助25%、花蓮縣政府補助5%、宜蘭縣政府補助1/3；考量雲林縣農情，縣府比照全國種植文旦柚面積最多的臺南市，從今年補助10%，加碼明年補助25%保險費。農民投保文旦柚保險後，如遇天然災害損失達20%以上，得申請天然災害現金救助，提供農民雙重保障制度。

縣府農業處長魏勝德表示，雲林縣承保地區為斗六市、古坑鄉、斗南鎮。文旦柚於保險期間內，因種植地區所約定氣象觀測站，於颱風期間測得最大陣風達保險契約所約定之程度(起賠點-最大陣風達蒲福風級9級以上)，保險公司依保險契約之約定負賠償責任。以文旦柚預估收穫量每公頃25,000公斤估算，每公頃保險費為75,099元；保險費農委會補助50%，縣政府補助25%，農民自付25%，每分地自付約1,900元。

農業保險自2015年開始試辦，截至目前全國已推動 21 種品項、33 張保單，雲林縣目前辦理水稻、農業設施、香蕉及文旦柚共4種品項之農產業保險保單，為鼓勵農民參加文旦柚保險，分散經營風險，保險費除中央補助50%外，再由雲林縣府加碼補助25%，使農民僅需支付25%，建立農民風險分攤觀念，在遭遇農業經營風險時，能彌補成本損失，多一層經濟安全保障。

▲農民投保110年度文旦柚保險，縣府加碼補助25%保險費，加上農委會補助50%保險費，農民僅需負擔25%保險費，減輕農民保費負擔。（圖／雲林縣政府提供）





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