虎尾科技大學40歲校慶　無人機、大咖藝人演唱會熱力慶生

▲虎尾科技大學藝火舞社帶來精采的表演為40週年校慶慶生。（圖／虎尾科技大學提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾科技大學自1980年以以優質的教學資源環境，打造我國產業中堅人才的搖籃，精實的教學、深耕的研發與穩健的校務發展成果有目共睹。今年以「虎嘯飛颺 榮耀四十」為校慶主題，期盼虎尾科大歷經40年累積的厚實基礎為動力，以磅礡驚人的氣勢一舉飛颺，持續在虎尾科大的發展里程碑寫下嶄新的篇章。

虎尾科大40週年校慶系列活動今（23）日以校慶開幕式揭開序幕，由學師生特別自創歌曲「焦糖色的Formosa」及「大貓的尾巴」慶生，同時邀請歷任校長與會見證學校傳承與創新接軌的歷史時刻，共同迎接虎尾科大40週年校慶。

▲覺文郁校長(中)、創校校長張天津校長(右二)、陳豐村校長(右一)、林見昌校長(左二)及蔡永利校長(左一)一同為虎尾科大40週年校慶揭開序幕。（圖／虎尾科技大學提供）

虎尾科大校長覺文郁表示，在這創校40年的時光路口，回首曾經的燦爛與光榮，學校肩負雲林工專歷史傳承，教學堅持實務致用精神，強化學業與職涯輔導，學生就業無縫接軌，目前該校已是國內產業界中堅人才培育的重要搖籃。

覺文郁說，虎尾科大近年發展成果相當耀眼，教育部高教深耕計畫金額連續3年排名全國技職校院第三名。虎尾科大以深耕虎尾，教學與研發接軌國內產業需求，人才培育放眼國際合作為發展方向，虎尾科大正在創造歷史新頁，積極打造下一個黃金十年。

▲虎尾科大覺文郁校長與學生共同點燃聖火．運動會的聖火象徵和平、光明、團結以及友誼，聖火的燃燒將持續到運動會結束。（圖／虎尾科技大學提供）

虎尾科大40週年校慶，預計將舉行多達20餘項系列活動，包含學生引吭高歌「情聲系語」、「歡慶虎科」無人機群飛燈光秀、「校慶運動會開幕典禮暨慶祝大會」以及「校慶演唱會」，邀請動力火車、韋禮安、玖壹壹、李千那、宇宙人等知名藝人蒞臨表演，在虎尾科大第一校區草坪熱力開唱。

虎尾科大40週年校慶系列活動，歡迎上網查詢(網址: https://www.nfu.edu.tw/zh/)，誠摯邀請與虎尾科大一同歡度40週年校慶。

▲虎尾科大覺文郁校長(左)與新北高工林恭煌校長(右)代表簽署合作意向書，並由創校校長張天津校長(中)擔任見證人。（圖／虎尾科技大學提供）



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