過6關力拼5萬獎金！雲林無人機障礙賽開賽 女藝人也來了

▲第11組選手徐愷伶從台北趕下來，到了現場架起螢幕，採FPV（主觀視角）方式，6分鐘試飛時間飛了3趟，最佳成績大約1分鐘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣第一屆無人機障礙賽，過6關最高獎金5萬元。副縣長謝淑亞22日上午主持開賽，赫然發現有女藝人低調報名來拼獎金，50組參賽者來自全台各地，加上今天咖啡節、咖啡馬長跑，全省遊客把斗六、古坑都住滿了，許多無人機選手拎著飛機住到嘉義去。

無人機障礙賽設定6關障礙，在劍湖山世界半室外場地舉行，前一天開放試飛。第11組選手徐愷伶從台北趕下來，到了現場架起螢幕，採FPV（主觀視角）方式，6分鐘試飛時間飛了3趟，最佳成績大約1分鐘。相較於昨天試飛選手的平均成績，1分鐘是極可能進入前6名獲獎金的。

雲林縣副縣長謝淑亞一早亦前往劍湖山世界遊樂園，仔細觀看了選手檢錄、飛機過磅的過程，發現選手們裝備齊全，得知一台遙控器至少8000元，可能比小型穿梭機還昂貴，忍不住咋舌；發現部分選手前一晚遠住到台南去，馬上交代明年辦比賽時，可以考慮補貼部分住宿費用。

女藝人徐愷伶加入無人機協會四個多月，曾到桃園參加過穿梭賽。昨天試飛過後表示，雲林這個場地很棒，障礙關卡也設計得很巧妙，才會專程前來參加比賽，第一名獎金有5萬元，希望自己至少能進前6名，拿到1萬元獎金。

▲女藝人徐愷伶加入無人機協會四個多月，曾到桃園參加過穿梭賽，試飛過後表示，雲林這個場地很棒，障礙關卡也設計得很巧妙，才會專程前來參加比賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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