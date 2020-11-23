雲林古坑暗夜惡火毀6店1宅　2勇消受傷...快炒店檳榔攤都燒了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣古坑鄉一處連棟店面今（23）日清晨0時19分突傳火警，雲林縣消防局獲報指出，現場為連棟臨時建築物於1樓起火燃燒，派遣四個分隊及第一大隊車組前往搶救，共延燒6家店面1戶住宅，救災過程有2名警消人員救災時不慎跌倒受傷，由救護車分別送往醫院檢查，詳細起火原因仍待調查釐清。

▲雲林縣古坑鄉一處連棟鐵皮店面今（23）日清晨0時19分突然傳出火警，鐵皮導熱下，一連燒了7間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

古坑鄉西平路12號今日清晨突傳火警，該處為連棟鐵皮臨時建築物，因火勢延燒快速共造成快炒店、檳榔攤、菜攤、影片出租店等及一戶未營業有人住的自宅燒燬，雲林縣消防局獲報後派遣古坑、公園、斗六、斗南及第一大隊車組，由第一大隊張哲彬副大隊長負責指揮搶救，共計出勤消防車9車、救護車2車、人員24人。

▲連棟鐵皮臨時建築物，因火勢延燒快速共造成快炒店、檳榔攤、菜攤、影片出租店等及一戶未營業有人住的自宅燒燬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警消人員花費約一個多小時將火勢撲滅，火災搶救中斗六分隊隊員黃鐘慶及公園分隊陳則融二人於救災時不慎跌倒造成膝蓋、小腿及腰部受傷，由兩輛救護車分別往台大雲林分院檢查後無大礙，建築物燃燒面積總計300平方公尺，財物損失約100萬元，至於起火點及火災發生原因由火調小組近一步調查釐清中。

▲警消人員已破壞器材鋸開菜攤店鐵門佈水線滅火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲建築物燃燒面積總計300平方公尺，財物損失約100萬元，至於起火點及火災發生原因由火調小組近一步調查釐清中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







►5纖腿、翹臀，穿上就瘦5公斤







►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►過6關力拼5萬獎金！雲林無人機障礙賽開賽 女藝人也來了

►台西小5童求助信喚來新家！直播主林揚竣看到了 將贊助學費至成年

►雲林早餐店突竄火！男女抱狗逃2樓遮雨棚...警消架梯馳援

►鄭文燦拜訪雲林地方人士 交換農業產銷心得