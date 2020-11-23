影／虎尾「一袋青蛙大逃亡」　網笑翻：牠們一定看過海底總動員

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名張小姐22日上午家裡一袋青蛙不翼而飛，上網貼文指出「很活潑的一路跳到馬路上遭撿走」，請求撿到的人能送回來，並將青蛙逃亡的影片放上貼文，畫面中整袋青蛙還會閃車過馬路，讓網友紛紛笑翻分享。貼文的張小姐受訪表示，青蛙早上9點多離家出走，約下午4點多拾獲的民眾給送回來。

▲青蛙逃亡時一度有汽車經過，數隻青蛙們靜靜地等車子經過了再繼續逃到馬路中間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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虎尾鎮張小姐表示，青蛙是爸爸的客戶送的，因為家中三個孩子有一個胃口較不好，聽聞燉青蛙湯能開脾，本想燉了給愛孫們補補，沒想到早上才來的「一整袋」約8隻的青蛙，竟然轉眼之間就從家裡憑空消失，這一調閱監視器才看見，青蛙們非常團結地「就這樣很活潑的一路從家門跳到馬路上」，然後就被路人給撿走了。

▲雲林一名張小姐昨日上午家裡一袋青蛙不翼而飛，上網貼文指出「很活潑的一路跳到馬路上遭撿走」，並將青蛙逃亡的影片放上貼文。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張小姐說，爸爸說這是本土種青蛙，孩子們早上都還沒見著活青蛙，牠們就離家出走了，令人哭笑不得，不見的青蛙一度想說就算了，但是爸爸想著要給愛孫進補，著實心疼著，這才ＰＯ文試看看，能有沒有剛好撿拾的民眾能看見，能聯絡取回，沒想到果真有拾獲的民眾聯繫，在下午4點多讓青蛙本尊物歸原主。

影像畫面中看見深紅色的網袋，一路從家門跳、滾就這樣很團結地跑到馬路上，期間一度有汽車經過，數隻青蛙們靜靜地等車子經過了再繼續逃到馬路中間。網友看見青蛙大逃亡的影片都笑翻了，紛紛表示「這是河底總動員阿」、「奔跑吧！青蛙」、「虎尾青蛙！大逃殺！」、「覺得這批很純，還會看看有沒有車子」、「一群團結求生、逃亡的青蛙」。

▲深紅色的網袋裝著8隻青蛙，沒想到集體蹺家一路逃出家門。（圖／張小姐提供）



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