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陳菊：蘇貞昌承擔責任很辛苦　沒有內閣改組問題

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▲▼新任監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）

▲監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院近來風波不斷，閣揆交棒、內閣改組的傳聞甚囂塵上，監察院長陳菊21日受訪時表示，行政院長蘇貞昌承擔很大責任，非常辛苦，盼社會支持讓台灣更提升、進步。

國家人權委員會21日上午於蔡瑞月舞蹈研究社─「玫瑰古蹟」舉辦紀念國際終止婦女受暴日活動，與會來賓包括導演魏德聖、陳麗貴、台灣詩人李敏勇，以及蔡瑞月媳婦、舞蹈家蕭渥廷等人，這也是國家人權委員會在國際人權日之前，陸續推出不同主題的人權系列活動之一。

陳菊會前受訪時表示，看到蘇貞昌在這樣的時代，承擔這麼大的責任，非常辛苦，希望社會一起支持蘇貞昌，穩定內閣讓台灣社會更提升、進步。

至於近來政院爭議不斷、「換閣揆」聲浪四起，陳菊也說，總統府20日已經清楚聲明，總統蔡英文也用行動支持蘇貞昌，應該沒有這樣的問題。

蔡英文20日在臉書發文力挺蘇貞昌，指蘇貞昌帶領的內閣團隊努力拚、努力衝，不僅防疫成果受到世界肯定，經濟表現看得見，另外在各縣市重大建設，以及醫療、文化、教育、農業等等，也都寫下滿滿的好成績。

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