江啟臣：NCC任命親綠學者　配合劇本換掉中天

▲國民黨召開秋鬥—反萊豬顧食安大遊行行前記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）18日審查中天新聞台換照申請案，7名委員一致決議做出「不予換照」之處分。對此，國民黨主席江啟臣20日再度砲轟，總統府爆出「郵電門」，掌控NCC委員任命，民進黨從一開始就介入獨立機關人事，任命親綠學者，照劇本演出，扼殺新聞自由，我們還不大聲抗議嗎？

秋鬥遊行將於本週日（22日）登場，今年主題為「反毒豬、反雙標、反黨國」。國民黨訂製一隻寬約4公尺、高約3公尺的充氣「巨型萊豬」，並組隊參與遊行。江啟臣表示，總統蔡英文一人宣布開放萊豬，過去說會和人民站在一起，在野時強烈反對、執政就開放，雙重標準、昨是今非，不該為了沒有誠信而道歉嗎？

江啟臣接著指出，總統府爆出「郵電門」，掌控NCC委員任命，民進黨從一開始就介入獨立機關人事，任命親綠學者，現在不就是郵電門劇本的真實演出，過去高喊新聞自由、言論自由，現在秒殺新聞台、扼殺新聞自由、讓你的遙控器變塑膠，我們還不大聲抗議嗎？

江啟臣抨擊，蔡英文政府用人民納稅錢對媒體下廣告、養網軍、用行政資源做哏圖攻擊政敵，國庫通黨庫，公然公器私用，是把國家當你家嗎？在野喊謙卑、執政武則天，繼續沈默就是獨裁的幫兇，現在不站出來，以後就站不出來。