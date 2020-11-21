李正皓預言蘇貞昌「下台時間點」：蘇對蔡英文還有「重要價值」

▲李正皓認為，蘇貞昌至少可以安穩吃頓年夜飯，不會在農曆年後下台。（圖／翻攝自《關鍵時刻》YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

政壇近期對於閣揆蘇貞昌即將下台的傳言四起，甚至讓總統蔡英文親自在臉書發文「新內閣的半年成績單」，以相當直白的方式，表達力挺蘇內閣。政論名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》預言蘇貞昌的下台時間點，至少可以安穩地吃一頓年夜飯，因為對蔡英文而言，蘇貞昌還有「重要的價值」。

主持人劉寶傑引言表示，蔡英文總統丟了一個短片「新內閣的半年成績單」，半年成績單最後最耐人尋味的是，「我們更要不斷精進，一起拚」，這是什麼意思？

李正皓回應表示，「蘇貞昌這頓年夜飯，應該可好好吃年夜飯，就這麼簡單嘛！」

劉寶傑表示，總統親自出面、總統要發臉書、總統要把話講得這麼白，這就代表民進黨暗潮洶湧，民進黨現在鬥得你死我活、民進黨鬥到蔡英文不得不把狀況升到檯面上，要大家「麥擱吵啊！」

▲李正皓認為，站在蔡英文的角度，蘇貞昌可以幫她搞定很多不想做的「髒活」。（圖／翻攝蔡英文推特）



李正皓分析，站在蔡英文角度，蘇貞昌雖然不見得跟她那麼合得來，但是蘇貞昌可以幫她搞定很多「我不想搞定的事情啊」那些罵人的事、打人的髒活，蘇貞昌全都可以吃下來啊，而且蘇貞昌也有一定程度的行政歷練，所以這時候換蘇，又會讓民進黨的派系鬥起來。

李正皓進一步分析，現在換人對蔡英文來說會很麻煩，因為明年的年底就會進入選舉，明年的農曆年過完就會開始進入選舉的布局，接著就會面臨到選舉前各縣市長的提名，選舉完還會面臨到大量的青壯派縣市長失業，包括林智堅、鄭文燦、林右昌，因為他們都當滿兩任了，那個時候才是需要大量內閣官員的時候。

李正皓強調，「選前不能亂啊！」假設明年農曆年後蘇貞昌就下台，民進黨大鬥一場元氣大傷，年底要怎麼提名？在鬥閣揆的過程中結下恩怨的派系，最後年底怎麼團結打選戰？

▲李正皓認為，2022年民進黨如果選得不好，蘇貞昌還有替蔡英文「擋一刀」的作用。（圖／記者湯興漢攝）



李正皓認為，「一動不如一靜」，現在不動至少可以維持現在穩定盤勢，畢竟蘇貞昌還有一個作用，就是假設2022年選得不好，蘇貞昌還可以幫蔡英文擋一刀，行政院長總辭然後換人。

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