「台美經濟對話」8大成果　政委鄧振中：雙方交往新里程碑

記者林銘翰／台北報導

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」於台灣時間20日晚間9時在美國華盛頓登場，駐美代表蕭美琴與美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）於開幕式中簽署備忘錄，雙方也在經濟合作領域等8項領域達成相關成果。行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中21日表示，這是一項台美之間全面性議題的對話，讓台美雙方的交往，在實質議題上升級進到新的里程碑。

總統蔡英文8月30日宣布將在明年元旦放寬含瘦肉精美豬進口標準後，隔天美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）隨即宣布，將創立美台雙邊經濟暨商業對話，最後敲定在華府與台北兩地舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」，雙方將就全球健康安全、科學與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題進行討論。

對此，行政院21日上午於行政院召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，由行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、科技部長吳政忠、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑（Brent Christensen）出席致詞，並由外交部發言人歐江安主持。

▲政務委員鄧振中。（圖／記者宋良義攝）



鄧振中表示，這是一項台美之間全面性議題的對話，討論的議題除了經濟，還包括科技合作、婦女參與社會經驗、醫藥衛生、基礎建設、能源轉型與新南向政策，藉由台灣跟美國的全面性對話，讓雙方交往在實質議題上升級進到新的里程碑。

鄧振中指出，討論過程中美方代表不斷強調，台美共享民主的基本價值，是美國可以信賴的夥伴，而台灣在人才、研發能力、女性貢獻、尊重智慧財產的優勢也不斷被對方提及，其中最值得一提的就是台灣在防疫上的成就，美方不僅表示尊崇，也對台灣提供口罩表達高度的謝意。

鄧振中說明，「台美經濟繁榮夥伴對話」的會議從20日晚間9時一直進行到21日上午3時，當中參加的單位很多，雙方的士氣與互動程度都非常高，他也要向駐美代表蕭美琴、所有駐美代表處的人員表達謝意。

▼行政院召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。（圖／記者宋良義攝）



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